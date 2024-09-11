Брудна пляма в Сеймі: чи є загроза для якості води в Києві

Фахівці слідкують за рухом отруйних речовин

Станом на середу, 11 вересня, у Києві ситуація з якістю води повністю контрольована і на даний час не викликає жодних занепокоєнь. Про це заявив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

Відповідну заяву він зробив під час пресбрифінгу щодо поточного стану якості води в Києві. За його словами, перші повідомлення про суттєве погіршення стану води у річці Сейм почали надходити ще 14 серпня.

"Ми почали отримувати інформацію про техногенну аварію, яка сталася на території РФ, яка пов’язана з викидом отруйних речовин у річку Сейм. З цього моменту на рівні міста (Києва — прим. ред.) працює оперативний штаб, який постійно моніторить збирає всю інформацію щодо якості води", — мовив Ткачук.

Результати аналізів у річці Дніпро, в акваторії міста Києві нині не викликають занепокоєнь. Фахівці слідкують за рухом отруйних речовин, знають де знаходиться пляма, як вона рухається та з якою швидкістю.

Водночас у "Київводоканалі" заявили про те, що також уважно слідкують за ситуацією та співпрацюють з усіма необхідними відомствами, аби вчасно отримати інформацію у разі наближення отруйної плями до акваторії Києва.

Також, за словами генерального директора "Київводоканалу" Олега Лисюка, підприємство відпрацювало алгоритм дій у разі наближення забруднення. Досвід запозичили у інших водоканалів, які стикнулися із забрудненням річки Сейм.

Тьоткіно розташоване на річці Сейм

"Інші водоканали виїжджали, брали проби води, щоб з’ясувати, що це за забруднення, як з ним боротися, які регламенти технологічні використовувати. В принципі, відпрацювали.. на тих зразках зрозуміли, що нашими технологіями, нашими реагентами зможемо повною мірою забезпечити населення водою", — зауважив Лисюк.

Зі стороннім запахом води будуть боротися за допомогою активованого вугілля, яке є природнім абсорбентом. Реагент вже замовили у Європі, скоро він буде у Києві.

Очільники відомств зауважили, що інформуватимуть населення про всі зміни у стані якості води і, якщо буде потреба тому, аби зробити певні запаси, про це буде повідомлено заздалегідь.

"При найбільш песимістичному сценарії, деякі райони Києва дійсно можуть бути тимчасово відключені від водопостачання, проте і ці сценарії відпрацьовані. На такий випадок є вода у резервуарах, ми будемо тримати їх максимально наповненими", підкреслив Лисюк.

Забруднення річок Десна та Сейм

Перші повідомлення про забруднення річки Сейм з’явилися ще 14 серпня. Вже 22 серпня у річці Сейм на території Сумської області було зафіксовано мор риби. Пізніше стало відомо, що у водоймі перевищено концентрацію небезпечних речовин.

Як з’ясувалося, забруднення річки сталося через викид з цукрового заводу у Тьоткіно Курської області РФ.

Вже 28 серпня стало відомо, що забруднення з притоки досягло головного русла — річки Десна. Як наслідок, у річці почався мор риби.

Станом на кінець серпня забруднення поширилось по всій акваторії річки Сейм у межах Сумської області і дісталося Чернігівщини, де чорна вода, запах гнилі, аміаку і мертва риба фіксувалися, зокрема, поблизу м. Батурин.

Згодом у Чернігівській області почали проводити заходи з аерації і, як бачимо, рух забруднення було сповільнено.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у водоймах біля Чернігова знову фіксується мор риби. Вода у річці Десна потемніла та має неприємний запах.