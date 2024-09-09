Небезпечна вода для столиці і закрита "службова інформація": у Київводоканалі розповіли, чи є загроза

Посадовці не розголошують всю інформацію

У зв'язку з нещодавнім забрудненням річок Сейм і Десна, яке призвело до потемніння води та масового мору риби поблизу Чернігова, у киян вже виникло занепокоєння щодо якості питної води у Деснянському водозаборі.

Та як повідомили представники Київводоканалу журналістам "Телеграфу", наразі приводу для паніки немає, тому й запасатися водою немає сенсу. Вода, яка подається до осель киян, є безпечною. Компанія проводить постійний моніторинг ситуації, діє відповідно до затвердженого порядку, тому в разі чого готова вжити необхідних заходів.

І хоч можливість потрапляння забрудненої води з річки Сейм до Деснянського водозабору залишається реальною, відповідні реагенти для додаткового очищення води вже готові. Однак, що це за реагенти і як вони впливатимуть на воду — вважається службовою інформацією.

Тим часом у Чернігові, де спостерігається потемніння води в Десні та масовий мор риби, виконувач обов'язків мера Олександр Ломако заспокоїв жителів, заявивши, що місто не споживає воду безпосередньо з річки. За його словами, загрози життю та здоров'ю мешканців міста немає, а мертву рибу найближчим часом планують вивезти на утилізацію.

Як розповідав "Телеграф" раніше, джерелом забруднення, ймовірно, є цукровий завод у Тьоткіно. Еколог Володимир Борейко пояснив, що одним елементом, який виявили у воді, є амоній. А це сполука, пов’язана з нітратами, яка часто з'являється через великі промислові викиди.