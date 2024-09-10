Чергове лихо від росіян: еколог назвав точку забруднення Десни (відео)

У річках масово гине риба

Викид забруднення у Десну відбувся з цукрового заводу у Тьоткіно Курської області. Інформацію підтверджують космічні знімки.

Про цеповідомив експерт мережі захисту національних інтересів "АНТС", еколог Олег Листопад. Подробиці він озвучив в ефірі КИЇВ24.

Посилаючись на інформацію Сумської ОВА, він розповів, що є відповідні дані космічних знімків. На них видно очисні споруди цукрового заводу в Тьоткіно. До катастрофи вони були заповнені. Після — стояли без вмісту.

"Відомо об’єм цього забруднення, відомо швидкість течії річок Сейм та Десна. Тому треба звернутися до Національної академії наук, там є чудовий інститут математичних моделей та машин, і попросити їх зробити прогноз. Відповідь на питання, коли це досягне Києва, можна отримати, володіючи методами та маючи достатньо потужні комп’ютери.", — каже еколог.

Нагадаємо, що наприкінці серпня у затоці річки Десна на Київщині виявили небезпечні отруйні речовини. Вони стікали по течії з російського кордону.

Коментуючи інцидент, перший заступник міністра захисту довкілля Олександр Краснолуцький припустив, що річку Сейм могли забруднити речовини, які потрапили з Росії. Профільне відомство вжило певних заходів, щоб забруднена вода не дісталася великих міст України. Зокрема і столиці.

Окрім того, Київводоканал оприлюднив заяву для мешканців столиці стосовно забруднення води у Десні. Фахівці запевнили, що ситуація контрольована. Зараз вода не є отруйною.

Раніше "Телеграф" повідомив, що смердюча темна пляма із невідомою отрутою, яку вперше виявили у річці Сейм біля кордону з РФ, вже дісталася течією до Чернігова та викликала масовий замор риби у р. Десна.