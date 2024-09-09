Забруднення річок Сейм та Десна: у водоймах біля Чернігова вже фіксується мор риби

Відвідувати пляж влада заборонила минулого тижня

У понеділок, 9 вересня, вода в Десні біля Чернігова потемніла, місцями фіксується масовий мор риби. Водночас виконувач обов’язків мера Олександр Ломако запевняє, що місто не споживає воду з річки, тому загрози життю та здоров’ю жителів немає.

Про це Ломако повідомив на своїй сторінці у Телеграм. За його словами, невдовзі мертву рибу будуть відвозити на утилізацію.

"Станом на 7 ранку 9 вересня на Золотому березі (центральний пляж м. Чернігова) спостерігається незначний неприємний запах. В річці вода темного кольору. Місцями масовий замор риби. Зараз відбувається засідання оперативного штабу. Рибу будуть збирати та відвозити на утилізацію в заздалегідь визначене місце. Працюють міські служби, екологи та ДСНС", — написав він.

Він додав, що Чернігів не споживає воду з річок, місто використовує воду зі свердловин. Тому, загрози життю та здоров‘ю чернігівців немає.

Ломако нагадав, що відвідувати пляж влада заборонила минулого тижня. Муніципальна варта контролює ситуацію на місці. Було посилено контроль за продажем всіх видів риби в місті. Також працює станція аерації КП "Чернігівводоканал" в районі переправи.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня Державне агентство меліорації та рибного господарства України зафіксувало в Сеймі значне перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин, зокрема, амонію та завислих речовин.

Окрім того, 28 серпня мер Вишгорода Олексій Момот повідомив, що у річці Десна було виявлено отруйну речовину, яка спускається по течії з російського кордону.

Після перевірки Держводагентство підтвердило забруднення Сейму та Десни.

Як розповіли у Міндовкілля, забруднення в Сейм могло потрапити з території РФ. Однак через відсутність комунікації між Україною та РФ наразі не відомо, чи це було умисне забруднення, чи випадкове.

Пізніше почала зʼявлятись інформація, що забруднена вода з Десни може досягти Деснянського водозабору у Києві вже цього тижня. За прогнозами фахівців, це може статися приблизно 10-12 вересня.

Проте раніше "Телеграф" розповідав, наскільки небезпечною для Києва є забруднена вода з Росії.