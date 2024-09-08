Забруднення річок Сейм та Десна: еколог розповів, звідки воно взялося та чи загрожує це Києву

Масова загибель риби вже припинилась

Коли забруднена вода з річки Десна дійде до Києва, рівень шкідливих речовин у ній буде знижено на 80%. Тому серйозних проблем з цим не буде.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" повідомив український еколог, біолог, природоохоронець, директор громадської організації "Київський еколого-культурний центр" Володимир Борейко. За його словами, річка очищується сама.

"Треба розібратися, що це за забруднення. Було повідомлено, що там є залізо та марганець. Це нормально, бо в Дніпрі схожа ситуація — річка вимиває з ґрунту залізо та марганець, тому цей фактор можна відкинути. Щодо пестицидів, які там також знайшли — це, ймовірно, результат діяльності наших українських фермерів. Пестициди є у всіх річках, тому цей фактор теж відкидаємо", — зазначив еколог.

За його словами, ще одним елементом, який виявили у воді, залишається амоній. Борейко пояснив, що амоній — це сполука, пов’язана з нітратами, яка часто з'являється через великі промислові викиди.

"У Тьоткіно (Курської області РФ. — Ред.) якраз є цукровий завод, спиртзавод, імовірно, вони є джерелом забруднення. Забруднення вже практично дійшло до Чернігова. Питання в тому, як річка з цим справляється? Головне, щоб вода була холодною, бо в такій воді більше кисню, а кисень допомагає мікроорганізмам розкладати забруднення", — сказав він

Еколог зазначив, що в серпні вода була тепла, і кисню було мало. Тепер же вночі температура знижується до 10 градусів, і вода насичується киснем. На його думку, це позитивний фактор.

"Десна, на відміну від Сейму, швидка річка з перепадами, маленькими водоспадами і великою кількістю загинів, що сприяє процесу аерації — насиченню води киснем. Міністерство екології може заявляти, що вони щось очищають, але цей процес природний і відбувається завдяки самій річці. Вода в Десні зараз швидко очищується завдяки низькій температурі та активній аерації", — підкреслив Борейко.

За його словами, керівник Чернігівського водоканалу нещодавно заявив, що риба вже не гине, а раки знову з’явилися. Еколог наголосив, що це означає, що забруднення значною мірою нейтралізовано.

"Коли вода дійде до Києва, забруднення буде знижено на 80%, тому серйозних проблем не буде. Крім того, в Києві можна провести акцію, відкривши шлюзи водосховища й швидко змити забруднену воду. Це цілком реальний варіант. А ще мені не зрозуміло, чому екологічна інспекція не звернула увагу на аналогічні випадки, як, наприклад, у жовтні 2019 року, коли також були викиди з Тьоткіно і риба масово загинула. Але тоді не було такої уваги до Києва", — наголосив Борейко.

Еколог вважає, що забруднення річки не було умисним. Він зазначив, що через військові дії Тьоткіно практично знищено, заводи не працюють. Борейко підкреслив, що забруднення почалося через відсутність догляду.

"З настанням холодів (близько 10 градусів) небезпека зникне. Річка очищується завдяки кисню. Проблема була в тому, що Сейм — невелика річка з теплою водою і низьким вмістом кисню. А зараз кисню багато, і він сприяє очищенню води. Все це розбавляється, коли тече вниз по річці, і навіть без додаткового очищення забруднення поступово зникає. У Чернігові риба вже не гине, а відстань від Чернігова до Києва близько 150 км. Можна відкрити шлюзи Київського водосховища і швидко змити залишки забрудненої води", — сказав еколог.

Водночас Борейко запевнив, що популяція риби у річці відновлюється. Він навів приклад, як у 2012 році також були випадки масової загибелі риби, але згодом річка відновила свою популяцію.

Нагадаємо, у Департаменті здоров’я КМДА повідомили, що забруднена вода з Десни може досягти Деснянського водозабору у Києві приблизно 10-12 вересня. Директор Департаменту Валентина Гінзбург уже надала розпорядження, щоб медустанови столиці зробили запас води на 5 діб.