Забруднення річок Сейм та Десна: чи варто ризикувати, купуючи рибу на ринку

Чи безпечно купувати рибу на ринках

У річці Сейм наприкінці серпня було виявлено забруднювальну речовину, яка призвела до масштабного мору риби. З цих причин рибу з цієї річки не можна споживати, для Десни такі обмеження не діють.

Про це повідомила пресслужба Державного агентства меліорації та рибного господарства України у Facebook. Там зазначили, що продовжують здійснювати заходи щодо контролю за продажем риби в порушеному регіоні.

"За результатами проведених заходів на стихійних ринках та місцях продажу водних біоресурсів у постраждалих регіонах, фактів реалізації риби, непридатної для вживання, не виявлено", — йдеться в повідомленні.

Разом з тим там закликали зберігати пильність і пам’ятати, що риба, яка продається на стихійних ринках без ліцензії, може бути смертельно небезпечною.

Вчений НВП "Гетьманський" Сергій Панченко повідомляв, що Сейм потроху очищується, але цей процес може тривати до наступної весни.

Тим часом місцеві адміністрації у прилеглих районах категорично заборонили до надходження особливого розпорядження купатися у Сеймі, ловити там рибу та використовувати воду у господарських потребах.

Водночас для Десни такі обмеження запроваджували наприкінці серпня, але потім їх зняли. За даними Держекоінспекції, там вміст кисню в межах норми, а фактів мору риби не було виявлено.

Як повідомлялося раніше, у Міністерстві навколишнього середовища повідомили про те, що рух забруднених речовин у річках Сейм та Десна у напрямку Києва поступово сповільнюється.