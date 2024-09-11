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Син цікавиться зброєю, а донька співає: як виглядають діти екс-міністра Кулеби і що про них відомо (фото)

Автор
Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Дмитро Кулеба виховує двох дітей від першого шлюбу Новина оновлена 11 вересня 2024, 12:05
Дмитро Кулеба виховує двох дітей від першого шлюбу. Фото Телеграф, Getty Images

У першому шлюбі дипломата народилося двоє дітей — син та дочка

Після чотирьох років роботи голова Міністерства закордонних справ головний дипломат України Дмитро Кулеба залишив свою посаду. Однак на тлі відставки зріс інтерес до особистого життя екс-міністра. До речі, ми вже розповідали про колишню дружину політика Євгенію Кулебу.

Тепер же "Телеграф" ділиться, що відомо про дітей Дмитра Кулеби, які народилися у його шлюбі з колишньою дружиною.

Єгор та Люба Кулеби — що відомо про дітей екс-міністра

Дмитро Кулеба близько 20 років прожив у шлюбі із дружиною Євгенією, яка перед війною стала депутатом Київради. У квітні 2022 року пара оголосила про розлучення, причиною якого, ймовірно, став роман дипломата зі Світланою Павелецькою.

У шлюбі Дмитра та Євгенії Кулеби народилося двоє дітей. Старший син Єгор з'явився на світ у 2006 році, зараз йому 18 років. Молодша донька Кулеб Люба народилася 2011 року, зараз їй 13 років.

Дмитро Куліба, сім’я
Сім’я Дмитра Куліби

Про дітей екс-глави МЗС Дмитра Кулеби відомо небагато. У мережі є лише кілька спільних сімейних фото. Сам екс-міністр не часто говорив про своїх дітей у публічному просторі.

Єгор та Любов Кулеби
Єгор та Любов Кулеби

Так, на початку 2024 року у шоу "Тихий вечір" Кулеба поділився, що Єгор цікавиться зброєю. За словами екс-міністра, його син професійно займається тактичною підготовкою та стрільбою. А в своїх соцмережах хлопець показував кадри зі стрільбищ — він тренується та стріляє з американської гвинтівки на полігоні під Києвом.

Дмитро Кулеба син
Дмитро Кулеба із сином Єгором

Щодо доньки Любові, то про неї відомо ще менше. Так, Дмитро Кулеба розповідав, що Люба чудово співає і він за кожної можливості відвідує її заняття та виступи. До речі, важливо зауважити, що дівчинка, як дві краплі води, схожа на свого батька, тоді як Єгор більше пішов у маму Євгенію.

Дмитро Кулеба дочка
Дмитро Кулеба з дочкою Кожен

Раніше "Телеграф" розповідав про два кохання Дмитра Кулеби. Як виглядають колишня та нинішня дружини дипломата, і що про них відомо.

Теги:
#Діти #Дмитро Кулеба #Євгенія Кулеба