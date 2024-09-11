Син цікавиться зброєю, а донька співає: як виглядають діти екс-міністра Кулеби і що про них відомо (фото)

У першому шлюбі дипломата народилося двоє дітей — син та дочка

Після чотирьох років роботи голова Міністерства закордонних справ головний дипломат України Дмитро Кулеба залишив свою посаду. Однак на тлі відставки зріс інтерес до особистого життя екс-міністра. До речі, ми вже розповідали про колишню дружину політика Євгенію Кулебу.

Тепер же "Телеграф" ділиться, що відомо про дітей Дмитра Кулеби, які народилися у його шлюбі з колишньою дружиною.

Єгор та Люба Кулеби — що відомо про дітей екс-міністра

Дмитро Кулеба близько 20 років прожив у шлюбі із дружиною Євгенією, яка перед війною стала депутатом Київради. У квітні 2022 року пара оголосила про розлучення, причиною якого, ймовірно, став роман дипломата зі Світланою Павелецькою.

У шлюбі Дмитра та Євгенії Кулеби народилося двоє дітей. Старший син Єгор з'явився на світ у 2006 році, зараз йому 18 років. Молодша донька Кулеб Люба народилася 2011 року, зараз їй 13 років.

Сім’я Дмитра Куліби

Про дітей екс-глави МЗС Дмитра Кулеби відомо небагато. У мережі є лише кілька спільних сімейних фото. Сам екс-міністр не часто говорив про своїх дітей у публічному просторі.

Єгор та Любов Кулеби

Так, на початку 2024 року у шоу "Тихий вечір" Кулеба поділився, що Єгор цікавиться зброєю. За словами екс-міністра, його син професійно займається тактичною підготовкою та стрільбою. А в своїх соцмережах хлопець показував кадри зі стрільбищ — він тренується та стріляє з американської гвинтівки на полігоні під Києвом.

Дмитро Кулеба із сином Єгором

Щодо доньки Любові, то про неї відомо ще менше. Так, Дмитро Кулеба розповідав, що Люба чудово співає і він за кожної можливості відвідує її заняття та виступи. До речі, важливо зауважити, що дівчинка, як дві краплі води, схожа на свого батька, тоді як Єгор більше пішов у маму Євгенію.

Дмитро Кулеба з дочкою Кожен

Раніше "Телеграф" розповідав про два кохання Дмитра Кулеби. Як виглядають колишня та нинішня дружини дипломата, і що про них відомо.