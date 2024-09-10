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Пройшла до Київради і щаслива після розлучення: як виглядає колишня дружина Кулеби, і що про неї відомо

Автор
Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Дмитро Кулеба прожив у шлюбі із дружиною близько 20 років Новина оновлена 10 вересня 2024, 11:22
Дмитро Кулеба прожив у шлюбі із дружиною близько 20 років. Фото Телеграф, Getty Images

Колишній глава МЗС прожив у шлюбі з дружиною близько 20 років

Дмитро Кулеба – чотири роки був міністром закордонних справ України та представляв нашу країну на міжнародній арені. Нещодавно в Кабінеті міністрів відбулися перестановки і головний дипломат втратив свою посаду. А тим часом у мережі бурхливо обговорюють особисте життя Дмитра Кулеби.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає колишня дружина екс-міністра Євгенія Кулеба, яка народила йому двох дітей. Вони розлучилися після 20 років шлюбу.

Євгенія Кулеба

Євгенія Кулеба — що відомо про колишню дружину екс-глави МЗС

Євгенія Кулеба народилася у Києві 29 квітня 1981 року, зараз їй 43 роки. Вона засновниця та керівниця громадської організації "Місто-сад", громадська діячка, лідерка київської команди партії "Слуга народу". Свого часу журнал "Фокус" вніс її до списку найвпливовіших жінок України.

У 2020 році Євгенія Кулеба була обрана депутаткою Київської міської ради ІХ скликання. А після обрання її депутатом Київради вона стала секретарем екологічної комісії.

На початку 2000-х випускниця Київського інституту міжнародних відносин Євгенія вийшла заміж за майбутнього міністра закордонних справ Дмитра Кулебу. У шлюбі в пари народилося двоє дітей — 2006 року — син Єгор, а 2011 — дочка Любов.

Дмитро Кулеба сім'я

Розлучення з Дмитром Кулебою

Через близько 20 років шлюбу Євгенія та Дмитро повідомили про розлучення. Ще в 2021 році почали з’являтися чутки про можливі розбіжності в парі та нове кохання міністра. Вже навесні 2022 року подружжя підтвердило своє розлучення, після чого Кулеба перестав приховувати нову обраницю, якою стала Світлана Павелецька.

Євгенія та Дмитро Куліби

Як після розлучення розповіла Євгенія Кулеба у подкасті "Ночі дівочі", вона не страждає через це розставання. За словами депутатки Київради, вона вирішила "створювати свій баланс та обирати себе".

"Коли стосунки розпадаються, всі вважають, що жінка страждає, а чоловік щасливий. Так про мене думають люди. Але тільки поки вони не поговорять зі мною. У мене настав час, коли вибираю лише я. І мені так кайфово", — сказала Євгенія Кулеба.

Євгенія Куліба

Раніше "Телеграф" розповідав, що кохана екс-міністра Кулеби Павелецька засвітила сумку за 64 тисячі. Як то кажуть: гарно жити не заборониш.

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#Дмитро Кулеба #Світлана Павелецька #Євгенія Кулеба