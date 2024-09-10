Пройшла до Київради і щаслива після розлучення: як виглядає колишня дружина Кулеби, і що про неї відомо

Колишній глава МЗС прожив у шлюбі з дружиною близько 20 років

Дмитро Кулеба – чотири роки був міністром закордонних справ України та представляв нашу країну на міжнародній арені. Нещодавно в Кабінеті міністрів відбулися перестановки і головний дипломат втратив свою посаду. А тим часом у мережі бурхливо обговорюють особисте життя Дмитра Кулеби.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає колишня дружина екс-міністра Євгенія Кулеба, яка народила йому двох дітей. Вони розлучилися після 20 років шлюбу.

Євгенія Кулеба — що відомо про колишню дружину екс-глави МЗС

Євгенія Кулеба народилася у Києві 29 квітня 1981 року, зараз їй 43 роки. Вона засновниця та керівниця громадської організації "Місто-сад", громадська діячка, лідерка київської команди партії "Слуга народу". Свого часу журнал "Фокус" вніс її до списку найвпливовіших жінок України.

У 2020 році Євгенія Кулеба була обрана депутаткою Київської міської ради ІХ скликання. А після обрання її депутатом Київради вона стала секретарем екологічної комісії.

На початку 2000-х випускниця Київського інституту міжнародних відносин Євгенія вийшла заміж за майбутнього міністра закордонних справ Дмитра Кулебу. У шлюбі в пари народилося двоє дітей — 2006 року — син Єгор, а 2011 — дочка Любов.

Розлучення з Дмитром Кулебою

Через близько 20 років шлюбу Євгенія та Дмитро повідомили про розлучення. Ще в 2021 році почали з’являтися чутки про можливі розбіжності в парі та нове кохання міністра. Вже навесні 2022 року подружжя підтвердило своє розлучення, після чого Кулеба перестав приховувати нову обраницю, якою стала Світлана Павелецька.

Як після розлучення розповіла Євгенія Кулеба у подкасті "Ночі дівочі", вона не страждає через це розставання. За словами депутатки Київради, вона вирішила "створювати свій баланс та обирати себе".

"Коли стосунки розпадаються, всі вважають, що жінка страждає, а чоловік щасливий. Так про мене думають люди. Але тільки поки вони не поговорять зі мною. У мене настав час, коли вибираю лише я. І мені так кайфово", — сказала Євгенія Кулеба.

Раніше "Телеграф" розповідав, що кохана екс-міністра Кулеби Павелецька засвітила сумку за 64 тисячі. Як то кажуть: гарно жити не заборониш.