Два кохання Дмитра Кулеби: як виглядають колишня та нинішня дружини дипломата, і що про них відомо (фото)

Дипломат подав у відставку, поки не відомо, чим він займатиметься далі

У середу, 4 вересня, у мережі поширилася інформація, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав заяву про відставку. Його звернення буде розглянуте Верховною Радою на одному із найближчих пленарних засідань. Крім того, заяви на звільнення написали ще кілька високопосадовців, серед яких Ольга Стефанішина, Ірина Верещук, Ростислав Шурма.

А поки в мережі обговорюють оновлення урядової верхівки та можливе звільнення глави МЗС Дмитра Кулеби, "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про особисте життя головного дипломата України. Як виявилося, у Кулеби в житті є дві важливі жінки — колишня дружина Євгенія Кулеба, яка народила йому двох дітей, і нинішня обраниця Світлана Павелецька.

Євгенія Кулеба — що відомо про ексдружину міністра

Дмитро Кулеба був офіційно одружений один раз. На початку 2000-х він пов’язав своє життя із випускницею Київського інституту міжнародних відносин Євгенією. У цьому шлюбі у дипломата народилося двоє дітей — 2006 року син Єгор, а в 2011 — дочка Любов.

Відомо, що Євгенія Кулеба заснувала свій проект "Місто-Сад", який займався облаштуванням Парку Шовковичний у Слов’янську та Скверу Небесної сотні у Києві. 2020 року Євгенія стала головою списку партійної організації "Слуги народу" на виборах до нової Київради. А після обрання її депутатом Київради стала секретарем екологічної комісії.

У 2021 році в мережі почали з’являтися чутки про розлад у відносинах Дмитра Кулеби та його дружини Євгенії. Більше того, казали, що міністр закордонних справ закрутив новий роман. А вже навесні 2022 року подружжя підтвердило своє розлучення, після чого Кулеба перестав приховувати нову обраницю.

Світлана Павелецька — нове кохання міністра

Після розлучення із дружиною Євгенією Дмитро Кулеба почав будувати стосунки зі Світланою Павелецькою. Вона — співвласник видавництва "Книголав" та колишня маркетингова директорка "1+1 Медіа". Жінка раніше була одружена з українським бізнесменом Валерієм Павелецьким, у шлюбі з яким у 2013 році народила сина.

Вперше відкрито про стосунки з Кулебою Павелецька заявила у його день народження – 19 квітня 2023 року. У своєму Instagram Світлана написала зворушливе привітання міністрові та опублікувала романтичне фото з ним, відмітивши його сторінку у соцмережі.

Тепер ні Дмитро Кулеба, ні його обраниця Світлана не намагаються приховувати свої стосунки, але поки вони офіційно не одружені. Також у мережі з’явилася інформація, що пара живе у трикімнатній квартирі Павелецької, куди переїхав Кулеба після розлучення із дружиною. Відомо, що цю нерухомість Світлана Павелецька купила близько трьох років тому, вона знаходиться в Урядовому кварталі по сусідству з Офісом президента.

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