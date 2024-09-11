Сын интересуется оружием, а дочь поет: как выглядят дети экс-министра Кулебы и что о них известно

В первом браке дипломата родилось двое детей — сын и дочь

После четырех лет работы главой Министерства иностранных дел главный дипломат Украины Дмитрий Кулеба покинул свою должность. Однако на фоне отставки возрос интерес к личной жизни экс-министра. К слову, мы уже рассказывали о бывшей жене политика Евгении Кулебе.

Теперь же "Телеграф" делится, что известно о детях Дмитрия Кулебы, которые родились в его браке с бывшей женой.

Егор и Люба Кулебы — что известно о детях экс-министра

Дмитрий Кулеба около 20 лет прожил в браке с женой Евгенией, которая перед войной стала депутатом Киевсовета. В апреле 2022 года пара объявила о разводе, причиной которого, вероятно, стал роман дипломата со Светланой Павелецкой.

В браке Дмитрия и Евгении Кулебы родилось двое детей. Старший сын Егор появился на свет в 2006 году, сейчас ему 18 лет. Младшая дочь Кулеб Люба родилась в 2011 году, сейчас ей 13 лет.

Семья Дмитрия Кулебы

О детях экс-главы МИД Дмитрия Кулебы известно не много. В сети есть всего несколько совместных семейных фото. Сам же экс-министр редко говорил о своих детях в публичном пространстве.

Егор и Любовь Кулебы

Так, в начале 2024 года в шоу "Тихий вечер" Кулеба поделился, что его сын Егор интересуется оружием. По словам экс-министра, его сын профессионально занимается тактической подготовкой и стрельбой. А своих соцсетях парень не раз показывал кадры со стрельбищ — он тренируется и стреляет из американской винтовки на полигоне под Киевом.

Дмитрий Кулеба с сыном Егором

Что касается дочери Любови, то о ней известно еще меньше. Так, Дмитрий Кулеба рассказывал, что Люба отлично поет и он при каждой возможности посещает ее занятия и выступления. К слову, важно заметить, что девочка как две капли воды похожа на своего отца, тогда как Егор больше пошел в маму Евгению.

Дмитрий Кулеба с дочерью Любой

Ранее "Телеграф" рассказывал про две любви Дмитрия Кулебы. Как выглядят бывшая и нынешняя жены дипломата, и что о них известно.