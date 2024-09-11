Перукарка з Дніпра ремонтуватиме каналізацію у місті: на Prozorro помітили цікаві тендери

Завантажені будівельні дозвіл та ліцензія діяли лише до 2020 року

Фірма перукарки з Дніпра отримала два підряди КП "Дніпроводоканал" Дніпровської міської ради на ремонти водопроводів та каналізації. Водоканал готовий заплатити за роботи понад 100 млн гривень.

Про це стало відомо з електронної системи публічних закупівель Prozorro. Участь в обох тендерах взяла лише одна фірма ТОВ "СІМТЕКС", яку й було обрано переможцем.

Як стверджує видання "Особи", 1 липня ТОВ "СІМТЕКС" змінило засновника, бенефіціара та директора – ним стала Резанова Анастасія Василівна. Згідно з даними онлайн-систем "YouContol" та "Clarity Project" Резанова є керівницею, засновницею та кінцевим бенефіціаром компанії, статутний капітал якої складає 23 тис. гривень.

Як стверджують "Особи", ще кілька днів тому у своєму профілі в Instagram Анастасія Резанова рекламувала свої роботи у Студії краси "Towers beauty studio". Салон знаходиться в ЖК "Башти", де, наприклад, мешкає Дніпровський міський голова Борис Філатов.

Проте вже у середу, 11 вересня профіль Резанової незаймано чистий, всі дописи видалено. При цьому, якщо зайти у вкладку Reels, то можна знайти відгомін того, чим займалася жінка до того як почати реконструювати водогони.

Підряди ТОВ "Сімтекс" отримало без конкурсу / аукціону. ТОВ власності не має. У 2019-2023 роках тендерів за публічні фінанси не вигравало, пише видання "Особи".

Виграні тендери ТОВ "Сімтекс"

Компанія підписала два договори з КП "Дніпроводоканал". Перший — "Реконструкція мереж водопостачання (Д=500мм) по вул. Крутий Спуск у м. Дніпрі" на суму 10 млн 200 тис. гривень.

Другий — "Водопровідні та сантехнічні роботи (послуги з аварійного обслуговування мереж водопостачання та водовідведення Самарського та Індустріального районів у м. Дніпро)". Ціна договору – 105 млн 694 тис. гривень.

При цьому, як пишуть "Особи", "Дніпроводоканал" прогледів той факт, що будівельні дозвіл та ліцензія, які "Сімтекс" завантажив в Prozorro, діяли лише до 2020 року.

Журналістка видання "Особи" зателефонувала Резановій та запитала, яким чином її фірма збирається проводити аварійне обслуговування мереж для КП "Дніпроводоканал" без ліцензії. Проте жінка запевнила, що ліценція у її підприємства є і вона зателефонує своєму бухгалтеру, щоб переконатися у цьому.

На питання про те, чому перукарка вирішила зайнятися реконструкцією каналізації, Резанова відповіла, що "вирішила змінити сферу діяльності".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у сквер на Контрактовій площі у Києві зібралися "вкласти" майже мільйон гривень. Джерело фінансування закупівлі під час війни – місцевий бюджет.