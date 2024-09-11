Парикмахер из Днепра будет ремонтировать канализацию в городе: на Prozorro заметили интересные тендеры

Загруженные строительные разрешение и лицензия действовали только до 2020 года

Фирма парикмахерши из Днепра получила два подряда КП "Днепрводоканал" Днепровского городского совета на ремонт водопроводов и канализации. Водоканал готов заплатить за работы более 100 млн. гривен.

Об этом стало известно из электронной системы публичных закупок Prozorro. Участие в обоих тендерах приняла только одна фирма ООО "СИМТЕКС", которая и была избрана победителем.

Как утверждает издание "Особи", 1 июля ООО "СИМТЕКС" сменило учредителя, бенефициара и директора — им стала Резанова Анастасия Васильевна. Согласно данным онлайн-систем "YouContol" и "Clarity Project", Резанова является руководительницей, основательницей и конечным бенефициаром компании, уставной капитал которой составляет 23 тыс. гривен.

Как утверждают "Особи", еще несколько дней назад в своем профиле в Instagram Анастасия Резанова рекламировала свои работы в Студии красоты "Towers beauty studio". Салон находится в элитном ЖК "Башни", где, например, проживает Днепровский городской голова Борис Филатов.

Однако уже в среду, 11 сентября профиль Резановой девственно чист, все сообщения удалены. При этом если зайти во вкладку Reels, то можно найти отголосок того, чем занималась женщина до того как начать реконструировать водопроводы.

Подряды ООО "Симтекс" получило без конкурса/аукциона. ООО собственности не имеет. В 2019-2023 годах тендеров за публичные финансы не выигрывало, пишет издание "Особи".

Выигранные тендеры ООО "Симтекс"

Компания подписала два договора с КП "Днепрводоканал". Первый — "Реконструкция сетей водоснабжения (Д=500мм) по ул. Крутой Спуск в г. Днепр" на сумму 10 млн 200 тыс. гривен.

Второй – "Водопроводные и сантехнические работы (услуги по аварийному обслуживанию сетей водоснабжения и водоотвода Самарского и Индустриального районов в г. Днепр)". Цена договора – 105 млн 694 тыс. гривен.

При этом, как пишут "Особи", "Днепрводоканал" проморгал тот факт, что строительные разрешения и лицензия, которые "Симтекс" загрузил в Prozorro, действовали только до 2020 года.

Журналистка издания "Особи" позвонила по телефону Резановой и спросила, каким образом ее фирма собирается проводить аварийное обслуживание сетей для КП "Днепрводоканал" без лицензии. Однако женщина заверила, что лицензия у ее предприятия есть и она позвонит по телефону своему бухгалтеру, чтобы убедиться в этом.

На вопрос о том, почему парикмахер решила заняться реконструкцией канализации, Резанова ответила, что "решила изменить сферу деятельности".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в сквер на Контрактовой площади в Киеве собрались "вложить" почти миллион гривен. Источник финансирования закупки во время войны – местный бюджет.