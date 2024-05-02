Вже скоро? Кислиця потролив окупантів щодо Кримського моста, пропагандисти істерять

Пропагандисти не на жарт перелякані

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця потролив росіян. Він опублікував зображення 6 видів мостів, серед них і "керченський міст".

Відповідну фотографію він розмістив на своїй сторінці у мережі Х (твіттер).

На картинку він додав типи різних мостів, а на Керченському лишив порожнє місце. Люди в коментарях висловили слова підтримки.

Російські ЗМІ також відреагували на допис Кислиці. У своїх новинах вони пишуть, що постпред "анонсував удари" по переправі і додали, що з Керченським мостом можна буде попрощатись вже влітку.

Варто зазначити, що на Заході детально розписали, як і коли ЗСУ можуть підірвати Кримський міст. Чиновники кажуть, що одне з улюблених дітищ Путіна можуть знищити до середини липня. Окрім цього, в мережі показали інструкцію зі знищення переправи у Криму.

Раніше "Телеграф" писав, що ракети ATACMS, які Україна отримає від США, можуть звести до нуля ефективність Криму як військова база росіян. Це позбавить окупантів найважливішої логістичного хаба та бази для літаків та ракет. ATACMS можуть стати в пригоді не тільки для знищення мосту через Керченську протоку.