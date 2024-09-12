Прокурор, якого підозрюють у крадіжці 4 мільйонів, залишиться на волі: що відомо про цю справу

Обвинувачення наполягало на триманні під вартою з можливістю внесення застави

Прокурору Голосіївської окружної прокуратури Києва Володимир Вінніков, якого підозрюють у присвоєнні близько 100 тисяч доларів, залишиться на волі. Суд відпустив його під особисте зобовʼязання.

У четвер, 12 вересня, Київський апеляційний суд підтвердив рішення Печерського районного суду. Раніше суд вирішив не застосовувати до прокурора запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як відомо, у серпні 2023 року прокурор здійснював нагляд у кримінальному провадженні щодо приватного підприємства. Під час обшуків у цій справі у бізнесмена Олександра Міхновця було вилучено 4 мільйони 242 тисячі (в гривневому еквіваленті) у різній валюті.

У січні 2024 року прокурор Володимир Вінніков зник з робочого місця одночасно з викраденням з сейфа Голосіївської окружної прокуратури валютних коштів. Ці кошти були речовим доказом у справі проти компанії "Медінова".

Державне бюро розслідувань повідомило прокурору про підозру. Згодом Вінніков був затриманий. 13 червня Печерський районний суд обрав Віннікову запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. З цією ухвалою не погодилася сторона обвинувачення та подала апеляційну скаргу з проханням обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1400 прожиткових мінімумів (4 млн 240 тис. 720 грн).

Як повідомляє громадський рух "Маніфест 42", рішення відпустити Віннікова під особисте зобовʼязання прийнято судом за ініціативою Офісу генерального прокурора. За інформацією "Маніфесту 42", батько Володимира Віннікова, Микола Вінніков, є прокурором Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях Офісу генерального прокурора України.

Громадський рух "Маніфест 42" вважає справу Віннікова показовою щодо здатності керівництва Офісу генерального прокурора забезпечити хоча б видимість справедливості у своїй роботі. У зв'язку з цим рух вимагає:

застосувати до прокурора Віннікова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;

відсторонити від займаної посади батька Володимира Віннікова, Миколу Віннікова;

провести комплексну перевірку Голосіївської окружної прокуратури та притягнути до відповідальності осіб, які відкриттям необґрунтованих справ системно тиснуть на підприємців з корупційною метою;

провести комплексну перевірку наявності вилученого у підприємців майна та коштів у місцях зберігання і прозвітувати про її результати перед суспільством.

Також "Маніфест 42" закликає президента України Володимира Зеленського поновити мораторій на обшуки та арешти рахунків бізнесу, якщо справа не стосується національної безпеки. Крім того, у разі подальшого невиконання Офісом генерального прокурора рішення РНБО, введеного в дію указом президента 21/2024 від 23 січня 2024 року, главу держави закликали протягом трьох місяців поставити питання про особисту відповідальність за це генерального прокурора Андрія Костіна.

Нагадаємо, керівник Бучанського ТЦК, якого у серпні 2024 року затримали за схему ухилення від мобілізації, отримав нову підозру. Цього разу йдеться про незаконне збагачення на суму майже 14,4 млн грн, які він не задекларував.