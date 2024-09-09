Сховав у стіні півмільйона доларів: начальник Бучанського ТЦК отримав нову підозру

Підозрюваний може вийти під заставу у 18 млн грн

Керівник Бучанського ТЦК, якого у серпні 2024 року затримали за схему ухилення від мобілізації, отримав нову підозру. Цього разу йдеться про незаконне збагачення на суму майже 14,4 млн грн, які він не задекларував.

Про це повідомляє "Офіс Генерального прокурора". Вочевидь, йдеться про гроші, які слідчі під час обшуків знайшли у спеціальному сховку у стіні.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора керівнику Бучанського РТЦК та СП, якого у серпні викрили на організації схеми ухилення від мобілізації, повідомлено про нову підозру, у незаконному збагаченні на суму майже 14,4 млн грн, які ним не були задекларовані", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, керівник Бучанського ТЦК разом з двома своїми спільниками пропонував військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних висновків ВЛК.

У серпні, під час обшуків за місцем проживання та в автомобілях фігурантів справи загалом було виявлено понад 1,2 млн доларів США. Примітно, що частину цих грошей, майже 450 тис. доларів США, було знайдено у спеціально облаштованих схованках під підлогою та за обшивкою стін у будинку керівника ТЦК.

Нині підозрюваний знаходиться під вартою. Такий запобіжний захід йому обрав Шевченківський районний суд міста Києва. Щоправда, підозрюваний може вийти під заставу у 18 млн грн.

"Нагадаємо, раніше керівнику Бучанського РТЦК та СП і двом його спільникам повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, а також наданні неправомірної вигоди", — йдеться в повідомленні Офісу прокурора.

Нині триває слідство та досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на Одещині ДБР затримало заступника командира частини. Правоохоронці з’ясували, що чоловік допомагав деяким військовослужбовцям ухилятись від служби.