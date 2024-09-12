Прокурор, подозреваемый в краже 4 миллионов, останется на свободе: что известно об этом деле

Обвинение настаивало на содержании под стражей с возможностью внесения залога

Прокурору Голосеевской окружной прокуратуры Киева Владимир Винников, подозреваемый в присвоении около 100 тысяч долларов, останется на свободе. Суд отпустил его под личное обязательство.

В четверг 12 сентября Киевский апелляционный суд подтвердил решение Печерского районного суда. Ранее суд решил не применять к прокурору меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как известно, в августе 2023 года прокурор осуществлял надзор в уголовном производстве в отношении частного предприятия. Во время обысков по этому делу у бизнесмена Александра Михновца было изъято 4 миллиона 242 тысячи (в гривневом эквиваленте) в разной валюте.

В январе 2024 года прокурор Владимир Винников скрылся с рабочего места одновременно с похищением из сейфа Голосеевской окружной прокуратуры валютных средств. Эти средства являлись вещественным доказательством по делу против компании "Мединова".

Государственное бюро расследований сообщило прокурору о подозрении. Впоследствии Винников был задержан. 13 июня Печерский районный суд избрал Винникову меру пресечения в виде личного обязательства. С этим определением не согласилась сторона обвинения и подала апелляционную жалобу с просьбой избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1400 прожиточных минимумов (4 млн 240 тыс. 720 грн).

Как сообщает общественное движение "Манифест 42", решение отпустить Винникова под личное обязательство было принято судом по инициативе Офиса генерального прокурора. По информации "Манифеста 42", отец Владимира Винникова, Николай Винников, является прокурором Департамента надзора за соблюдением законов по уголовным производствам Офиса генерального прокурора Украины.

Общественное движение "Манифест 42" считает дело Винникова показательным относительно способности руководства Офиса генерального прокурора обеспечить хотя бы видимость справедливости в своей работе. В этой связи движение требует:

применить к прокурору Винникова меру пресечения в виде содержания под стражей;

отстранить от занимаемой должности отца Владимира Винникова, Николая Винникова;

провести комплексную проверку Голосеевской окружной прокуратуры и привлечь к ответственности лиц, которые открытием необоснованных дел системно давят на предпринимателей в коррупционных целях;

провести комплексную проверку наличия изъятого у предпринимателей имущества и средств в местах хранения и отчитаться о его результатах перед обществом.

Также "Манифест 42" призывает президента Украины Владимира Зеленского возобновить мораторий на обыски и аресты счетов бизнеса, если дело не касается национальной безопасности. Кроме того, в случае дальнейшего невыполнения Офисом генерального прокурора решения СНБО, введенного в действие указом президента 21/2024 от 23 января 2024 года, главу государства призвали в течение трех месяцев поставить вопрос о личной ответственности за это генерального прокурора Андрея Костина.

Напомним, руководитель Бучанского ТЦК, которого в августе 2024 года задержали за схему уклонения от мобилизации, получил новое подозрение. В этот раз речь идет о незаконном обогащении на сумму почти 14,4 млн грн, которые он не задекларировал.