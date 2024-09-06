У ДБР пояснили, що саме завадило затримати Дмитрука до втечі за кордон

Правоохоронці досі з'ясовують, де він зараз

Народного депутата Артема Дмитрука не затримали до незаконного виїзду з України, оскільки на це не було законних підстав. Для цього йому спочатку мали оголосити підозру.

Про це в ефірі телемарафону повідомила радниця зі стратегічних комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян. Вона нагадала, що підозру нардепу може оголосити лише генеральний прокурор.

"У слідства не було законних підстав для того, щоб убезпечити, затримати, й цей план втечі довести до провалу. Ми акцентували увагу на тому, що саме за матеріалами ДБР – Офісом і генпрокурором була оголошена підозра. Вже після того, як він залишив територію України. Якби була підозра (до його втечі. — Ред.) – були б законні підстави", — наголосила радниця.

Сапьян зазначила, що наразі ДБР робить усе для того, щоб встановити, як саме йому вдалося перетнути кордон поза межами пункту пропуску на територію так званого Придністров'я. За її словами, також робиться все для того, щоб встановити актуальне місце перебування Дмитрука.

"Зокрема, наприкінці минулого тижня ми повідомляли, що його оголошували в міжнародний розшук. Для того, щоб він потрапив у базу Інтерпола, треба ще декілька технічних моментів, коли ця процедура запускається. І тоді Україна та ДБР може розраховувати, що наші колеги, правоохоронці з інших держав, будуть активно співпрацювати і матимуть законні підстави, щоб затримати нардепа на території іншої країни", — заявила Сапьян.

Нагадаємо, що інформація про втечу Артема Дмитрука з’явилася у ЗМІ 25 серпня. Кордон України та Молдови він перетнув днем раніше. Як тільки стало відомо про те, що нардепа немає в країні, йому повідомили про підозру в нападі на співробітника правоохоронного органу. Сам нардеп заявив, що влада "полює" на нього і всі справи проти нього сфабриковані.

Міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос повідомив, що Дмитрук змовчав про свій статус. Молдавським прикордонникам він представився пересічним українцем, а не членом парламенту країни.

ДБР оголосило Дмитрука у міжнародний розшук. Там також встановили імена осіб, які допомогли організувати його втечу з України.