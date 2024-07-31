Автобан-головоломка: хто з водіїв порушує правила, непроста задачка з ПДР

Більшість помиляється у цій задачі

Правила дорожнього руху — це не просто набір інструкцій для безпеки на дорогах. Навіть досвідчені водії інколи потрапляють у ситуації, де їхні знання та навички піддаються серйозному випробуванню.

Особливо це стосується руху на автомагістралях, де висока швидкість та інтенсивний трафік вимагають максимальної концентрації та дотримання всіх норм. Сьогодні ми разом з телеграм-каналом "За правилами" розглянемо одну з таких непростих ситуацій, яка може заплутати навіть професіонала за кермом.

Складна ситуація на автобані

Уявіть собі типову картину на автомагістралі: по кілька смуг в кожен бік, розділені розділовою смугою, також відомою як технологічний розрив. Саме в такому місці і розгортається наша дорожня головоломка. Два автомобілі — білий та синій — намагаються виконати різні маневри: розвороту та зупинки.

Білий автомобіль вирішує скористатися розривом у розділовій смузі для розвороту. На перший погляд, це може здатися допустимим маневром, адже розрив ніби створений саме для цього. Проте чи дозволено це правилами?

Тим часом синій автомобіль, рухаючись по крайній правій смузі, вирішує припаркуватися на узбіччі. Здавалося б, що може бути природнішим, ніж зупинка на краю дороги? Але не все так просто.

Водій якого авто порушує правила:

1) білого;

2) синього;

3) обидва не порушують;

4) обидва порушують.

Відповідь

Насправді обидва водії порушують правила дорожнього руху. На автомагістралях діють особливі норми, щоб забезпечити безперервний та безпечний рух транспорту на високих швидкостях.

Розворот у місці розриву технологічної смуги на автомагістралі категорично заборонений. Ці розриви призначені виключно для проїзду спеціального транспорту та експлуатаційних служб. Водій білого авто, намагаючись розвернутися, створює небезпечну ситуацію для себе та інших учасників руху.

Що стосується синього автомобіля, то на автомагістралях зупинка дозволена лише в спеціально відведених місцях. Узбіччя автобану не призначене для паркування, оскільки це може створити перешкоди для руху.

Раніше "Телеграф" також розповідав про іншу складну задачку з ПДР. У цьому випадку багато водіїв помиляються, кому має дати дорогу водій авто.