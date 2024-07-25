Кому має дати дорогу водій синього авто у цьому випадку: заплутане завдання з ПДР (відео)

Правильну відповідь знають не всі

На дорозі щодня можуть виникнути ситуації, які спантеличать навіть досвідчених водіїв. Одна з таких — взаємодія автомобілів і трамваїв на дорозі. Особливо складно буває, коли траєкторії руху перетинаються поза перехрестям.

Сьогодні розглянемо цікавий випадок, який допоможе краще зрозуміти правила дорожнього руху та пріоритети на дорозі. Це завдання, яке підготував ресурс "За правилами", не лише перевірить ваші знання, але й навчить правильно діяти у подібних ситуаціях.

Ситуація на дорозі

Уявіть собі: ви за кермом синього автомобіля, який рухається прямо. Раптом бачите, що з двох різних боків до вас наближаються трамваї — червоний і жовтий. Обидва повертають праворуч, але їхні шляхи не перетинаються між собою. Проте вони перетинають вашу траєкторію руху. На ділянці немає ні світлофора, ні знаків пріоритету. Єдиний знак, який ви бачите — 1.20 "Перехрещення з трамвайною колією".

Що каже закон?

У таких випадках варто звернутися до Правил дорожнього руху. Ключовим тут є пункт 17.3, який регулює взаємодію трамваїв та інших транспортних засобів поза перехрестями. Згідно з цим пунктом, трамвай має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, за винятком ситуацій, коли він виїжджає з депо.

Правильна відповідь

Зважаючи на вищезазначене правило, водій синього автомобіля повинен поступитися дорогою обом трамваям. Оскільки трамваї з депо не виїжджають, вони мають пріоритет.

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