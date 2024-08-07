Жовтий – новий червоний? Знання лише одного пункта з ПДР допоможе уникнути штрафів на перехресті

Жовтий сигнал світлофора – це мить, яка може змінити все

Багато водіїв стикаються з ситуацією, коли доводиться проїжджати перехрестя на жовтий сигнал світлофора. Часто це призводить до непорозумінь з поліцією та штрафів.

Розберемося, що говорять Правила дорожнього руху з цього приводу. А також визначимо, як діяти правильно, щоб не конфліктувати з поліцією.

Що каже закон

Згідно з Правилами дорожнього руху, жовтий сигнал світлофора забороняє рух і попереджає про зміну сигналів. Однак є важливий нюанс — пункт 8.11 ПДР дозволяє рух на жовтий за певних умов: "Водіям, які в разі ввімкнення жовтого сигналу не можуть зупинити транспортний засіб у місці, передбаченому пунктом 8.10 цих Правил, не застосовуючи екстреного гальмування, дозволяється продовжувати рух за умови, що буде забезпечено безпеку дорожнього руху".

Коли можна їхати на жовтий

Отже, проїзд на жовтий дозволений, якщо:

Водій не може безпечно зупинитися перед стоп-лінією або світлофором без екстреного гальмування. Продовження руху не створить небезпеки для інших учасників дорожнього руху.

Як уникнути штрафу

Штраф за проїзд на заборонний сигнал світлофора, згідно зі статтею 122 ч. 2 КУпАП становить 510 гривень. Щоб не напоротися на штраф, заздалегідь знижуйте швидкість при наближенні до світлофора. Якщо довелося проїхати на жовтий, будьте готові пояснити причину поліцейському, посилаючись на пункт 8.11 ПДР.

Завжди дотримуйтесь безпеки руху, навіть якщо вимушені проїхати на жовтий сигнал. Знання своїх прав та правил дорожнього руху допоможе уникнути непорозумінь з поліцією та зберегти кошти. Головне — завжди пам'ятати про безпеку на дорозі.

Раніше "Телеграф" писав, за що можна не платити 340 грн штрафу. Поліцейські часто нерідко вдаються до маніпуляцій, зупиняючи авто для перевірки.