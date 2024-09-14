Взяли кредит — втратили субсидію: яка сума максимальна для покупок в розстрочку

Кредити та розтермінування оплати можна використовувати, проте є обмеження по сумі

Субсидія — це державна допомога тим, хто не може самостійно сплатити за житлово-комунальні послуги. Вона не покриває повністю витрати. Кожне домогосподарство має окремий обов'язковий платіж, який потрібно вносити щомісяця.

В деяких випадках субсидію не призначають Серед таких, наприклад, наявність нового автомобіля або одноразова витрата на суму понад 50 000 грн протягом року перед зверненням за субсидією. Це може бути придбання товарів довгострокового вжитку, одноразова оплата за роботу чи послугу. В цей перелік не входять медичні, освітні та житлово-комунальні послуги.

На сайті Пенсійного фонду зазначається, що враховується розмір суми на дату проведення операції загалом за 12 місяців. При цьому наводиться приклад, що при наявності оплати товарів на виплат загальною сумою 10 тисяч грн на рік, субсидія надається, адже сума менша ніж 50 тисч грн.

Додамо, що також є й інші виключення. Наприклад, якщо була придбана нерухомість на заміну іншої нерухомості, яка була єдиним житлом у власності.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто в Україні має право отримувати субсидію. Це можуть бути незареєстровані особи, однак є нюанси.