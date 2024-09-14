Взяли кредит — потеряли субсидию: какая сумма максимальна для покупок в рассрочку

Кредиты и рассрочка оплаты можно использовать, однако есть ограничения по сумме

Субсидия – это государственная помощь тем, кто не может самостоятельно оплатить жилищно-коммунальные услуги. Она не покрывает полностью расход. Каждое домохозяйство имеет обязательный платеж, который нужно вносить ежемесячно.

В некоторых случаях субсидию не назначают. Среди таких, например, наличие нового автомобиля или единовременный расход на сумму свыше 50 000 грн в течение года перед обращением за субсидией. Это может быть приобретение товаров долгосрочного потребления, единовременная оплата за работу или услугу. В этот список не входят медицинские, образовательные и жилищно-коммунальные услуги.

На сайте Пенсионного фонда отмечается, что учитывается размер суммы на дату проведения операции в целом за 12 месяцев. При этом приводится пример, что при наличии оплаты товаров в рассрочку общей суммой 10 тысяч грн в год, субсидия предоставляется, ведь сумма меньше 50 тыс грн.

Добавим, что есть и другие исключения. Например, если была приобретена недвижимость взамен другой недвижимости, которая была единственным жильем в собственности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто в Украине имеет право получать субсидию. Это могут быть незарегистрированные лица, но есть нюансы.