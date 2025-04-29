Перемир'я на 9 травня викликане страхами Путіна. Чого бояться у Кремлі

Путін, ймовірно, хоче уникнути ганьби перед своїми союзниками

"Перемир’я" на дні святкування 80-ї річниці перемоги у Другій світовій війні, яке оголосив президент Росії Володимир Путін, може бути продиктовано страхами Кремля перед Україною. Ймовірно, у Москві таким чином хочуть уникнути ударів ЗСУ.

Таку думку висловив політолог Олександр Леонов. Він підозрює, що в Кремлі не впевнені, що Москва достатньо захищена від дронів на 9 травня.

"Вочевидь, раніше українські дрони прилітали до Москви, влучали навіть в Кремлі. Саме тому навіть такий, невеликий спектакль, може дуже зіпсувати ставлення до Путіна тих гостей, які приїдуть на парад. Якщо їм доведеться спускатися в укриття, то по репутації Путіна буде теж завдано удару ", — каже Леонов.

Політолог вважає, що головною причиною цього перемир’я є спроба уникнути ударів з боку України вглиб російської території.

У той же час, як зазначає Леонов, Україна у відповідь заявила, аби перемир'я розпочалось 1 травня і якщо Путін на це не погодиться "ми вільні щодо дотримання перемир'я з 7 травня".

Нагадаємо, 28 квітня Володимир Путін оголосив чергове "перемир’я" — цього разу з нагоди 80-річчя Дня перемоги. За його словами, російські війська нібито не провадитимуть бойових дій з 8 ранку 7 травня до опівночі 11 травня.

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