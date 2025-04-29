"Такі як я своєю смертю не вмирають". У день народження Фаріон згадуємо її найяскравіші цитати

Її висловлювання були влучними та гострими

Ірина Фаріон, українська мовознавиця, яку у липні минулого року застрелили у Львові, 29 квітня мала день народження. Жінці виповнився б 61 рік.

Донька загиблої, Софія Семчишин привітала маму та згадала про її ювілей минулого року. "Телеграф" нагадує найвідоміші цитати Ірини Фаріон.

Про Україну

Є тільки два шляхи для України — або бандеризація, або бандитизація. Третього шляху немає (2011 рік)

Основі засади дій сьогодні: українізація, мілітаризація, бандеризація

Українці — це нація месників і лицарів

Я тимчасова, але ідея, яку я сповідую, — вічна, тому що це ідея Нації як самодостатнього суб’єкта світової історії

Про українську мову

Говорити українською – це означає панувати

Влада, що не здатна захистити державної мови, – ніколи не захистить державних територій

Мова — це скеля, на якій стоїть велика українська споруда

Російська мова є символом Росії і основною мотивацією Путіна розв’язати війну з Україною, щоб "захистити" рускоязичноє насєлєніє. Рускій язик — пуповина світу варварів…

Чому вони живуть в Україні і говорять мовою окупанта? Вони садомазохісти? Їм подобається використовувати мову ворога?

Про Росію

Між українцем і москалем — прірва

Ніколи їхня "побєда" не буде нашою перемогою

Про себе, смерть та життя

Наше життя, — це всього лише коротка мандрівка задля високої ідеї

Світ це три дієслова: народитися, полюбити, померти

Я не боюсь своєї смерті. Такі як я своєю смертю не вмирають

Орлиці не сповідуються перед гієнами

Я ніколи не маю справу зі слабкими чоловіками, вони у мене не викликають жодних емоцій крім огиди

Ким була та як загинула Ірина Фаріон

Нагадаємо, Ірина Фаріон народилася 29 квітня 1964 року у Львові. Вона була популярною українською мовознавицею, політиком та громадським діячем. Також була професоркою та науковицею, мала ступінь доктора філологічних наук.

Активно виступала за підтримку української мови та культури, висловлюючись при цьому різко та неоднозначно. Останніми роками перед загибеллю вела блогерську діяльність. Написала чимало книг і наукових праць, присвячених мові.

19 липня 2024 року в Ірину Фаріон вистрелив чоловік. Мовознавиця померла у лікарні. Через 6 днів після вбивства правоохоронці затримали підозрюваного — 18-річного В’ячеслава Зінченка. Тривають судові засідання, якщо вину хлопця буде доведено, йому може загрожувати довічне ув'язнення.

Як розповідав "Телеграф", нещодавно фото Фаріон з’явилося серед портретів загиблих героїв на Майдані. Це викликало хвилю неоднозначних реакцій українців. Одні вважають це заслуженим визнанням її внеску в боротьбу за українську ідентичність, інші ж — недоречним і навіть образливим.