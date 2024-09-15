США можуть дозволити Україні бити західними ракетами вглиб РФ, але за однієї умови, - ЗМІ

Видання стверджує, що у США висувають вимогу до Зеленського

Питання надання Україні дозволу на використання далекобійних ракет для ударів вглиб території Російської Федерації останнім часом активно обговорюється у міжнародних політичних колах. Ця тема стала однією з ключових у дискусіях між союзниками України. Особливу увагу привертає позиція США як головного постачальника зброї для української армії. Наразі американська адміністрація ретельно зважує всі "за" і "проти" такого рішення.

За інформацією The Sunday Times, яка посилається на джерела, обізнані з переговорами між президентом США Джо Байденом та британським прем'єр-міністром Ріші Сунаком, Вашингтон зайняв вичікувальну позицію. Американське керівництво не планує давати згоду на удари далекобійною зброєю по російській території, доки президент України Володимир Зеленський не представить свій "план перемоги". Очікується, що це станеться орієнтовно у 20-х числах вересня.

The Sunday Times зазначає, що така позиція США викликала подив у британських урядовців. Особливо з огляду на нещодавні заяви держсекретаря США Ентоні Блінкена, які натякали на можливість надання Україні дозволу на використання ракет Storm Shadow.

Реакція британської сторони не забарилася. П'ятеро колишніх прем'єр-міністрів та міністрів оборони Великої Британії звернулися до уряду Сунака із закликом в односторонньому порядку дозволити Україні застосовувати ракети Storm Shadow по території Росії, не чекаючи на схвалення США.

Однак, як пояснили The Sunday Times британські військові експерти, без схвалення США ефективність цих ракет може бути суттєво знижена. Для точного наведення Storm Shadow використовується спеціальна американська система навігації. Без неї доведеться покладатися на GPS, який російські військові навчилися ефективно "глушити".

Питання надання Україні дозволу на використання далекобійної зброї залишається відкритим. Очевидно, що рішення буде прийматися з урахуванням багатьох факторів.

Раніше "Телеграф" також повідомляв про те, що Блінкен зробив важливу заяву щодо дозволу бити по Росії далекобійною зброєю. Він каже, що настав "критичний момент" в підтримці України у боротьбі з Росією.