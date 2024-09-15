США могут позволить Украине бить западными ракетами вглубь РФ, но при одном условии, — СМИ

Издание утверждает, что в США выдвигают требование к Зеленскому

Вопрос предоставления Украине разрешения на использование дальнобойных ракет для ударов по территории Российской Федерации в последнее время активно обсуждается в международных политических кругах. Эта тема стала одной из ключевых в дискуссиях между союзниками Украины. Особое внимание привлекает позиция США как главного поставщика оружия украинской армии. Пока американская администрация тщательно взвешивает все "за" и "против" такого решения.

По информации The Sunday Times, ссылающейся на источники, осведомленные с переговорами между президентом США Джо Байденом и британским премьер-министром Риши Сунаком, Вашингтон занял выжидательную позицию. Американское руководство не планирует давать согласие на удары дальнобойным оружием по российской территории, пока президент Украины Владимир Зеленский не представит свой "план победы". Ожидается, что это произойдет ориентировочно в 20 числах сентября.

The Sunday Times отмечает, что такая позиция США вызвала недоумение у британских чиновников. Особенно учитывая недавние заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, намекавшие на возможность предоставления Украине разрешения на использование ракет Storm Shadow.

Реакция британской стороны не заставила себя ждать. Пятеро бывших премьер-министров и министров обороны Великобритании обратились к правительству Сунака с призывом в одностороннем порядке разрешить Украине применять ракеты Storm Shadow по территории России, не дожидаясь одобрения США.

Однако, как пояснили The Sunday Times, британские военные эксперты, без одобрения США эффективность этих ракет может быть существенно снижена. Для точной наводки Storm Shadow используется специальная американская система навигации. Без нее придется полагаться на GPS, который российские военные научились эффективно "глушить".

Вопрос предоставления Украине разрешения на использование дальнобойного оружия остается открытым. Очевидно, что решение будет принято с учетом многих факторов.

Ранее "Телеграф" также сообщал о том, что Блинкен сделал важное заявление о разрешении бить по России дальнобойным оружием. Он говорит, что наступил критический момент в поддержке Украины в борьбе с Россией.