З якими психічними розладами зараз не мобілізують: перелік діагнозів
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Підставою для виключення з обліку є розумова відсталість
В Україні продовжується мобілізація, проте існують категорії чоловіків, які можуть отримати відстрочку від призову через стан здоров'я. Зокрема, деякі психічні та поведінкові розлади є підставою для звільнення від військової служби.
Стаття 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначає перелік захворювань, з якими не мобілізують. До цього списку входять певні розлади психіки.
Так, виключають із військового обліку осіб, які мають:
- різко виражені стійкі психічні розлади;
- розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин: алкоголю або наркотиків (синдром залежності з різкими, стійкими психічними розладами);
- шизофренія, шизотипні та маячні розлади, афективні розлади з часто повторюваними фазами;
- невротичні розлади з різко вираженими, стійкими хворобливими проявами;
- різко виражені поведінкові розлади зі схильністю до повторних тривалих декомпенсацій або патологічних реакцій.
До цього списку також входить глибока і важка розумова відсталість, коли людина через інтелектуальні обмеження не здатна виконувати завдання військової служби.
Нагадуємо, що призвати в армію можуть людей з алко- чи наркозалежністю, якщо в них є легкі розлади. Ймовірно, людей із залежністю, не будуть направляти на передову.
В армії їх можуть залучити до виконання завдань в тилових підрозділах. Мова йде про виконання різноманітних службових обов’язків, не пов’язаних безпосередньо з бойовими діями, наприклад, логістику чи медичне забезпечення.
Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати з гепатитом або іншими інфекційними хворобами. Деякі громадяни можуть проходити службу у військових частинах забезпечення.