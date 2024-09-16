З якими психічними розладами зараз не мобілізують: перелік діагнозів

Підставою для виключення з обліку є розумова відсталість

В Україні продовжується мобілізація, проте існують категорії чоловіків, які можуть отримати відстрочку від призову через стан здоров'я. Зокрема, деякі психічні та поведінкові розлади є підставою для звільнення від військової служби.

Стаття 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначає перелік захворювань, з якими не мобілізують. До цього списку входять певні розлади психіки.

Так, виключають із військового обліку осіб, які мають:

різко виражені стійкі психічні розлади;

розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин: алкоголю або наркотиків (синдром залежності з різкими, стійкими психічними розладами);

шизофренія, шизотипні та маячні розлади, афективні розлади з часто повторюваними фазами;

невротичні розлади з різко вираженими, стійкими хворобливими проявами;

різко виражені поведінкові розлади зі схильністю до повторних тривалих декомпенсацій або патологічних реакцій.

До цього списку також входить глибока і важка розумова відсталість, коли людина через інтелектуальні обмеження не здатна виконувати завдання військової служби.

Нагадуємо, що призвати в армію можуть людей з алко- чи наркозалежністю, якщо в них є легкі розлади. Ймовірно, людей із залежністю, не будуть направляти на передову.

В армії їх можуть залучити до виконання завдань в тилових підрозділах. Мова йде про виконання різноманітних службових обов’язків, не пов’язаних безпосередньо з бойовими діями, наприклад, логістику чи медичне забезпечення.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати з гепатитом або іншими інфекційними хворобами. Деякі громадяни можуть проходити службу у військових частинах забезпечення.