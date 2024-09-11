Чи мобілізують без зубів: хвороби, з якими беруть в армію

З деякими захворюваннями печінки можуть призвати на службу

Новий закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, змінює критерії визначення придатності військовозобов'язаних чоловіків. Зокрема скасували статус "обмежено придатний".

Також Міністерство оборони України визначило перелік хвороб, з якими можуть мобілізувати до війська. Цей список регламентує наказ Міноборони №262 від 27 квітня 2024 про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.

З деякими захворюваннями органів травлення можуть мобілізувати. Так, особа буде визнаний повністю придатною за наявності таких хвороб і станів:

відсутність 10 і більше зубів на одній щелепі або заміна їх знімним протезом;

відсутність 8 кутніх зубів на одній щелепі;

відсутність 4 кутніх зубів на верхній щелепі з одного боку та 4 кутніх зубів на нижній щелепі з другого боку або заміна їх знімними протезами;

відсутність 4 і більше фронтальних зубів на одній щелепі або відсутність другого різця, ікла та першого малого кутнього зуба підряд, за неможливості заміни їх незнімними протезами;

множинний ускладнений карієс зубів;

пародонтит, пародонтоз генералізований та захворювання слизової оболонки порожнини рота, що не піддаються лікуванню;

щелепно-лицьові аномалії, включаючи аномалії прикусу без порушення функцій.

Також підлягають мобілізації чоловіки, у яких:

хвороби стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки(езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, гастроезофагеальна рефлюксна); хвороби апендикса; неінфекційний ентерит та коліт; інші хвороби кишківника та очеревини – без порушень функцій;

виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки – з незначними порушеннями функцій;

функцій; хвороби печінки (алкогольна хвороба печінки, токсичне ураження печінки, печінкова недостатність; хронічні гепатити, фіброз та цироз); хвороби жовчного міхура, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози (холецистит, холангіт, панкреатит та інші) – без порушень або з незначними порушеннями функцій;

грижа пахова, стегнова, пупкова грижа, грижа черевної стінки, діафрагмальна грижа, інші та неуточнені грижі черевної порожнини – з помірними та незначними порушеннями функцій.

Статус придатного до служби у тилу (військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони) можуть отримати військовозобов'язані з:

щелепно-лицьовими аномаліями, включаючи аномалії прикусу – з помірними та незначними порушеннями дихальної, нюхової, ковтальної та мовної функцій;

виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки – з помірними порушеннями функцій;

хворобами стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки; хвороби апендикса; неінфекційний ентерит та коліт; інші хвороби кишківника та очеревини – з помірними та незначними порушеннями функцій;

хворобами печінки; жовчного міхура, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози (холецистит, холангіт, панкреатит та інші) – з помірними порушеннями функцій і частими загостреннями.

Раніше "Телеграф" писав, чи мобілізують з астмою. Хвороби органів дихання, з якими не призивають в армію.