Алкоголізм та наркоманія не перешкода? Чи можуть мобілізувати залежних громадян

Військовозобов'язаних із залежностями можуть не відправляти на передову

Міністерство оборони України оновило список захворювань, за якими визначається придатність чи не придатність до військової служби. Тепер до армії можуть призвати людей, які мають залежності.

Мова йде про алко- та наркозалежних, якщо у них є легкі розлади. Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко розповів, що не так з останніми змінами у законодавстві про мобілізацію, пише "Київ24".

Ймовірно, людей з алкогольною чи наркотичною залежність, не будуть направляти на передову, вважає Павліченко. В армії їх можуть залучити до виконання завдань в тилових підрозділах. Мова йде про виконання різноманітних службових обов’язків, не пов’язаних безпосередньо з бойовими діями, наприклад, логістику чи медичне забезпечення.

Юрист припускає, що зміни в законодавстві, можуть створити ситуації, коли особи з алкогольно-наркотичними залежностями будуть залучені до важливих завдань, які вимагають великої відповідальності та концентрації. Тому нововведення можуть призвести до негативних наслідків для ефективності військової служби та загальної безпеки.

Нагадуємо, що військовозобов’язані українці можуть не з’явитися до ТЦК та СП через хворобу. У такому разі у них мають бути документи, що підтверджують хворобу, видані установою охорони здоров’я державної або комунальної форми власності. Варто врахувати, що документи із приватних лікарень не підійдуть.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати до армії після сплати штрафу. Неявка до ТЦК вважається адміністративним правопорушенням.