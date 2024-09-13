Чи можуть мобілізувати з гепатитом або іншими інфекційними хворобами

Деякі громадяни можуть проходити службу у військових частинах забезпечення

Зміни до законодавства про мобілізацію передбачають нові критерії у визначення придатності до військової служби. Також оновлений перелік захворювань, що визначають ступінь придатності, він містить тисячі діагнозів.

Для кожного захворювання передбачено кілька категорій придатності, включаючи повну придатність та придатність до служби у військових частинах забезпечення. Згідно з новим Розкладом хвороб, станів і фізичних вад, які раніше вважалися непридатними для служби, тепер можуть бути підставою для мобілізації.

Перелік інфекційних та паразитарних хвороб, з якими чоловіків можуть мобілізувати:

залишкові зміни після вилікуваного туберкульозу різних локалізацій;

різних локалізацій; хронічні вірусні гепатити з незначним порушенням функцій або без порушення функції;

або без порушення функції; хворобу, зумовлену ВІЛ (стабільна) або безсимптомне носійство ВІЛ, з імунною компенсацією.

Військово-лікарська комісія визнає придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, військових навчальних закладах, медичних підрозділах тощо осіб, яким встановлено такі діагнози:

клінічно вилікуваний туберкульоз ;

; хронічні вірусні гепатити з помірними порушеннями функцій ;

; хвороба, зумовлена ВІЛ, з імунною субкомпенсацією.

Нагадуємо, що законодавством визначено перелік громадян, які не підлягають призову. Зокрема, до цієї категорії входять особи, які мають серйозні захворювання органів дихання.

Серед захворювань, що є підставою для непридатності до військової служби, виділяються:

хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів і легень зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання;

тяжка персистуюча бронхіальна астма.

Зазначимо, що цей тип астми характеризується частими нападами, які не піддаються контролю медикаментами, та суттєво впливають на дієздатність людини.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати з каменями в нирках. Перелік хвороб, з якими не беруть в армію.