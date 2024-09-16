С какими психическими расстройствами сейчас не мобилизуют: список диагнозов

Основанием для исключения из учета является умственная отсталость

В Украине продолжается мобилизация, однако существуют категории мужчин, которые могут получить отсрочку от призыва из-за состояния здоровья. В частности, некоторые психические и поведенческие нарушения являются основанием для освобождения от военной службы.

Статья 23 Закона "О мобилизационной подготовки и мобилизации" определяет перечень заболеваний, с которыми не мобилизуют. В этот список входят определенные расстройства психики.

Так, исключают из военного учета лиц, имеющих:

резко выраженные стойкие психические расстройства;

расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ: алкоголя или наркотиков (синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами);

шизофрения, шизотипные и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами;

невротические расстройства с резко выраженными, стойкими болезненными проявлениями;

резко выражены поведенческие расстройства со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям.

В этот список также входит глубокая и тяжелая умственная отсталость, когда человек из-за интеллектуальных ограничений не способен выполнять задачи военной службы.

Напоминаем, что призвать в армию могут людей с алко- или наркозависимостью, если у них есть легкие расстройства. Вероятно, людей с зависимостью не будут направлять на передовую.

В армии их могут привлечь для выполнения задач в тыловых подразделениях. Речь идет о выполнении различных служебных обязанностей, не связанных непосредственно с боевыми действиями, например логистика или медицинское обеспечение.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать с гепатитом или другими инфекционными болезнями. Некоторые граждане могут проходить службу ввоинских частях обеспечения.