П'яних та озброєних охоронців "Укрзалізниці" побили та зняли з поїзда: у компанії відреагували на відео (оновлено)
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"Телеграф" розповів деталі про інцидент
У понеділок, 16 вересня, у мережі почали ширити відео за участю нібито воєнізованої охорони. Ймовірніше вони могли організувати пʼяну бійку у вагоні поїзда.
UPD: в "Укрзалізниці" прокоментували та вибачились за ситуацію, яка сталась в потязі Львів-Моршин.
"Працівників філії "Відомча воєнізована охорона", які допустили ганебний інцидент у поїзді №43/44 Черкаси – Івано-Франківськ, негайно буде звільнено. Наразі Укрзалізниця проводить службове розслідування цього інциденту, працівників відправлено на освідування. Укрзалізниця просить вибачення та наголошує, що така поведінка неприпустима для будь-якого працівника галузі. Всі причетні будуть притягнуті до відповідальності", — зазначили у компанії.
Що відомо про інцидент у потязі
Про це повідомив телеграм-канал Львівич.Новини. Там зазначили, що за інформацією підписника, ця ситуація виникла у поїзді Львів-Моршин.
"Коли зайшов у вагон, побачив пʼяну в нуль і побиту (як потім сказали, вони побили один одного) воєнізовану охорону "Укрзалізниці", — пише підписник.
Зрештою, чоловік викликав поліцію. В Стрию під час зупинки їх зняли з потяга.
Пресслужба "Укрзалізниці" у коментарі "Телеграфу" відповіла, що по ситуації розбираються і згодом буде офіційна позиція компанії.
Воєнізована охорона — що відомо
З осені 2023 року в поїздах в Україні з'явилися перші маршали залізничної безпеки. Головним завданням такої воєнізованої охорони є контроль ситуації в пасажирських перевезеннях, а також своєчасне реагування у разі потреби.
Працівники відомчої воєнізованої охорони, на відміну від своїх колег-охоронців, працюють не публічно. Тому ніхто з пасажирів не знатиме, де саме перебуває охорона.
"Це розповсюджена модель роботи безпекових підрозділів на авіаційних маршрутах. Перед нашими маршалами, які інкогніто перебувають у поїздах і на вокзалах, стоїть завдання оцінити ризики та оперативно відреагувати на загрозу, яка може виникати під час подорожі пасажирів. Також це всі спеціально підготовлені фахівці", — зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.
Тоді писали, що воєнізована охорона працює на одному з популярних західних напрямків, який потребує більшої уваги для гарантування безпеки пасажирів.
Такі маршали безпеки також працюють на авіалініях у різних країнах, тож УЗ спирається саме на цей досвід. Проте різниця полягає в тому, що в літаках стежити за порядком набагато простіше, ніж у поїзді, зазначає Олег Васильєв.
Щодо УЗ, то відомча воєнізована охорона діє на підставі відповідного Положення та Закону про Охоронну діяльність. У нормах цього закону вказано, що персонал охорони виконує функції з охорони майна за обов'язкової наявності на його одязі ознак належності до відповідного суб'єкта охоронної діяльності.
Раніше "Телеграф" писав, що в українських потягах з’явиться ще один новий тип вагонів.