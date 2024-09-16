П'яних та озброєних охоронців "Укрзалізниці" побили та зняли з поїзда: у компанії відреагували на відео (оновлено)

"Телеграф" розповів деталі про інцидент

У понеділок, 16 вересня, у мережі почали ширити відео за участю нібито воєнізованої охорони. Ймовірніше вони могли організувати пʼяну бійку у вагоні поїзда.

UPD: в "Укрзалізниці" прокоментували та вибачились за ситуацію, яка сталась в потязі Львів-Моршин.

"Працівників філії "Відомча воєнізована охорона", які допустили ганебний інцидент у поїзді №43/44 Черкаси – Івано-Франківськ, негайно буде звільнено. Наразі Укрзалізниця проводить службове розслідування цього інциденту, працівників відправлено на освідування. Укрзалізниця просить вибачення та наголошує, що така поведінка неприпустима для будь-якого працівника галузі. Всі причетні будуть притягнуті до відповідальності", — зазначили у компанії.

Що відомо про інцидент у потязі

Про це повідомив телеграм-канал Львівич.Новини. Там зазначили, що за інформацією підписника, ця ситуація виникла у поїзді Львів-Моршин.

"Коли зайшов у вагон, побачив пʼяну в нуль і побиту (як потім сказали, вони побили один одного) воєнізовану охорону "Укрзалізниці", — пише підписник.

Зрештою, чоловік викликав поліцію. В Стрию під час зупинки їх зняли з потяга.

Пресслужба "Укрзалізниці" у коментарі "Телеграфу" відповіла, що по ситуації розбираються і згодом буде офіційна позиція компанії.

Воєнізована охорона — що відомо

З осені 2023 року в поїздах в Україні з'явилися перші маршали залізничної безпеки. Головним завданням такої воєнізованої охорони є контроль ситуації в пасажирських перевезеннях, а також своєчасне реагування у разі потреби.

Працівники відомчої воєнізованої охорони, на відміну від своїх колег-охоронців, працюють не публічно. Тому ніхто з пасажирів не знатиме, де саме перебуває охорона.

"Це розповсюджена модель роботи безпекових підрозділів на авіаційних маршрутах. Перед нашими маршалами, які інкогніто перебувають у поїздах і на вокзалах, стоїть завдання оцінити ризики та оперативно відреагувати на загрозу, яка може виникати під час подорожі пасажирів. Також це всі спеціально підготовлені фахівці", — зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Тоді писали, що воєнізована охорона працює на одному з популярних західних напрямків, який потребує більшої уваги для гарантування безпеки пасажирів.

Такі маршали безпеки також працюють на авіалініях у різних країнах, тож УЗ спирається саме на цей досвід. Проте різниця полягає в тому, що в літаках стежити за порядком набагато простіше, ніж у поїзді, зазначає Олег Васильєв.

Щодо УЗ, то відомча воєнізована охорона діє на підставі відповідного Положення та Закону про Охоронну діяльність. У нормах цього закону вказано, що персонал охорони виконує функції з охорони майна за обов'язкової наявності на його одязі ознак належності до відповідного суб'єкта охоронної діяльності.

Раніше "Телеграф" писав, що в українських потягах з’явиться ще один новий тип вагонів.