Пьяных и вооруженных охранников "Укрзализныци" избили и сняли с поезда: в компании отреагировали на видео (обновлено)

"Телеграф" рассказал детали об инциденте

В понедельник, 16 сентября, в сети начали распространять видео с участием якобы военизированной охраны. Вероятнее, они могли организовать пьяную драку в вагоне поезда.

UPD: в "Укрзализныце" прокомментировали и извинились за ситуацию, которая произошла в поезде Львов-Моршин.

"Работники филиала "Ведомственная военизированная охрана", допустившие позорный инцидент в поезде №43/44 Черкассы – Ивано-Франковск, немедленно будут уволены. В настоящее время Укрзализныця проводит служебное расследование этого инцидента, работники отправлены на освидетельствование. Укрзализныця просит извинение и подчеркивает, что такое поведение недопустимо для любого работника отрасли. Все причастные будут привлечены к ответственности", — отметили в компании.

Что известно об инциденте в поезде

Об этом сообщил телеграм-канал Львович.Новости. Там отметили, что, по информации подписчика, эта ситуация возникла в поезде Львов-Моршин.

"Когда зашел в вагон, увидел пьяную в ноль и избитую (как потом сказали, они избили друг друга) военизированную охрану "Укрзализныци"", — пишет подписчик.

В конце концов, мужчина вызвал полицию. В Стрые во время остановки их сняли с поезда.

Прессслужба "Укрзализныци" в комментарии "Телеграфу" ответила, что по ситуации разбираются и впоследствии будет официальная позиция компании.

Военизированная охрана — что известно

С осени 2023 г. в поездах в Украине появились первые маршалы железнодорожной безопасности. Главной задачей такой военизированной охраны является контроль ситуации в пассажирских перевозках, а также своевременное реагирование по необходимости.

Работники ведомственной военизированной охраны, в отличие от своих коллег-хранителей, работают не публично. Поэтому никто из пассажиров не будет знать, где находится охрана.

"Это распространенная модель работы подразделений безопасности на авиационных маршрутах. Перед нашими маршалами, которые инкогнито находятся в поездах и на вокзалах, стоит задача оценить риски и оперативно отреагировать на угрозу, которая может возникать во время путешествия пассажиров. Также это все специально подготовленные специалисты", — отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Тогда писали, что военизированная охрана работает на одном из популярных западных направлений, которое требует большего внимания для обеспечения безопасности пассажиров.

Такие маршалы безопасности также работают на авиалиниях в разных странах, поэтому УЗ опирается именно на этот опыт. Однако разница состоит в том, что в самолетах следить за порядком гораздо проще, чем в поезде, отмечает Олег Васильев.

Что касается УЗ, то ведомственная военизированная охрана действует на основании соответствующего Положения и Закона об охранной деятельности. В нормах этого закона указано, что персонал охраны выполняет функции по охране имущества при обязательном наличии на его одежде признаков принадлежности к соответствующему субъекту охранной деятельности.

Ранее Телеграф писал, что в украинских поездах появится еще один новый тип вагонов.