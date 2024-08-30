Не лише дитячі та жіночі: в українських потягах з’явиться ще один новий тип вагонів

Вагони УЗ розроблятимуть спільно з людьми, які мають інвалідність

"Укрзалізниця" запустить інклюзивні вагони для групових перевезень пасажирів, які користуються колісними кріслами. Проєкт 30 серпня вже представили ветеранам, медичним хабам та громадським організаціям.

Подробиці повідомили у пресслужбі УЗ. Очікується, що перший вагон розпочне свою роботу наступного року.

Згідно з проєктом, в інклюзивному вагоні буде чотири окремі купе, в кожному з яких зможуть розміститися два пасажири на колісних кріслах та їх супровідник — всього 16 осіб на вагон. На етапі проєктування вагона УЗ співпрацюватиме з організаціями та людьми, які безпосередньо будуть у майбутньому користуватися цією послугою.

А оснастити купе планують:

двома спальними диванами з можливістю змінювати кут нахилу та фіксувати тіло;

спеціальними спальними місцями для супровідників (такі ж, як у звичайних купе);

туалетом;

пандусом;

пультом для регулювання освітлення;

кнопкою виклику провідника;

пристроєм гучномовного зв’язку;

тамбуром та вхідною групою, яка матиме параметри для зручного пересування на колісному кріслі;

кондиціонерами та комбінованою системою опалення.

У парку "Укрзалізниці" є вже 50 пасажирських вагонів із купе для людей на колісних кріслах. Також у них створено інші умови для комфортної подорожі.

"Сьогодні презентуємо новий проєкт – унікальний вагон, який дозволить перевозити групи людей на колісних кріслах на реабілітацію, відпочинок, змагання чи просто подорожувати. Повністю його обладнаємо на власних потужностях компанії. Перший такий вагон плануємо випустити наступного року", – сказав голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

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