Комфортний потяг чи душогубка: у яких вагонах "Укрзалізниці" найбільша задуха

Дізнатись, чи є у вагоні кондиціонер, можна ще до придбання квитків

Пасажири потягів "Укрзалізниці" часто скаржаться на непрацюючі кондиціонери у вагонах, а в деяких з них взагалі така опція не передбачена. Через задуху в вагонах навіть трапляються інциденти.

"Телеграф" з'ясував, у яких потягах "Укрзалізниці" гарантовано працюють системи кондиціонування. Також ми розібрались, як придбати квитки саме на такі потяги.

За даними "Укрзалізниці", гарантовано забезпечені функціональною системою кондиціонування майже 400 вагонів компанії. Зокрема, такі вагони стоять у складі поїздів №92/91 Львів — Київ, №106/105 Одеса — Київ, №63/64 Харків — Львів, №12/11 Львів — Одеса, №29/30 Київ — Ужгород, №15/16 Харків — Ясіня, №17/18 Харків — Ужгород та низки інших фірмових поїздів. Усі вони марковані позначкою ❄️ (сніжинка) в застосунку та на сайті "Укрзалізниці".

Водночас у компанії додали, що ще близько 650 вагонів теж мають кондиціонери, але застарілої модифікації, тому можуть працювати з перебоями. Такі вагони не маркують позначкою ❄️ (сніжинка) попри фізичну наявність кондиціонера. За максимальних температур повітря охолодження в цьому вагоні може бути слабким.

Приклад маркування вагона з кондиціонером

Крім того, в "Укрзалізниці" зазначили, що система кондиціонування повітря у вагонах має свої особливості. Вона починає працювати за 20 хвилин після відправлення поїзда, а повну потужність кондиціонер набирає, коли поїзд рухається зі швидкістю понад 40 км/год. Температурна норма у вагонах з кондиціонуванням має коливатися в межах +22-26 ℃.

Варто зазначити, що найкраща ситуація з кондиціонуванням повітря у поїздах класу "Інтерсіті" та "Інтерсіті+". Такі рейси обслуговує сучасний рухомий склад, де наявна система клімат-контролю.

Найгірша ж ситуація з цим у старих плацкартних вагонах та купейних вагонах. У них або взагалі відсутні кондиціонери, або вони вийшли з ладу.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, 16 липня у нічному потязі "Запоріжжя – Ужгород" померла жінка через спеку та задуху у купе. Пасажири скаржились, що кондиціонер не працював, а у деяких вагонах температура повітря перевищувала 30 градусів.