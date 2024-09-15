Виплати отримають далеко не всі: у Раді анонсували нові умови для ВПО

Є низка умов, за яких виплати можуть скасувати

У законодавстві щодо виплат внутрішньо переміщеним особам (ВПО) готують зміни. Михайло Цимбалюк, заступник голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, розповів про нові правила, які можуть значно вплинути на кількість отримувачів цієї допомоги.

За словами Цимбалюка, виплати можуть скасувати для тих ВПО, чий місячний дохід перевищує 9 444 гривень.Про це нардеп заявив в етері телеканалу "Київ-24".

Важливо зазначити, що ці нові правила стосуватимуться насамперед тих, хто звертатиметься за продовженням виплат. Ті, хто вже отримує допомогу, продовжуватимуть її отримувати, оскільки наразі немає механізму позбавлення цих виплат.

Кому можуть скасувати допомогу

Однак депутат зауважив, що виплати можуть припинити у деяких особливих випадках. Проте масово позбавляти виплат не будуть. Це може статися, якщо переселенець змінив місце роботи та отримує вищу зарплату, змінив місце проживання або якщо змінилася кількість членів його родини. Тому надзвичайно важливо, щоб ВПО вчасно повідомляли про ці зміни у своєму статусі.

Цимбалюк наголосив, що ці зміни спрямовані на оптимізацію системи соціальної допомоги та забезпечення підтримки тим, хто найбільше її потребує. Зараз статус ВПО мають понад 4 млн українців.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи отримають ВПО виплати у вересні. 1,5 млн осіб потребують допомоги.