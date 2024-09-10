Через домовленості з РФ в Україні можуть розпочатися збройні протести: хто найбільше проти

Лише 18% військових підтримують переговори

Останнім часом у світі дедалі частіше обговорюють тему можливих мирних переговорів України з Росією. Опитування громадської думки показують, що підтримка переговорів із Москвою серед українців зростає, проте військові виступають різко проти домовленостей із РФ.

Про це пише американська газета WSJ. Видання пише, що підтримка переговорів із РФ серед українців поступово зростає, хоча й зазначає, що більшість українців, як і раніше, кажуть, що хочуть продовжувати боротьбу, щоб повернути всі окуповані землі.

"Але одна ключова група, як і раніше, особливо скептично ставиться до будь-якої угоди з Росією — військові", — йдеться у матеріалі.

Журналісти, посилаючись на результати одного з опитувань, стверджують, що лише 18% ветеранів та чинних військовослужбовців вважають, що Україна має прагнути покласти край війні шляхом переговорів, що є найнижчим показником серед усіх демографічних груп у дослідженні. Більше того, 15% солдатів та ветеранів заявили, що "приєднаються до збройного протесту, якщо Київ підпише мирний договір, з яким вони не погоджуються".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що уряд Німеччини висловив сумніви щодо готовності російського керівництва до конструктивних мирних переговорів.