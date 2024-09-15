Зеленський поговорить з Байденом про удари по Росії: озвучено терміни

Вашингтон готує новий пакет допомоги Україні

Президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден мають намір поговорити про завдання ударів по російських об’єктах західною зброєю. Розмова має відбутися наприкінці поточного місяця.

Про це розповів радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван під час виступу на конференції Ялтинської європейської стратегії. Його слова наводить Sky News.

На запитання, чи отримає Київ дозвіл на удари по російській території, Салліван відповів, що це питання є предметом "інтенсивних консультацій".

Він додав, що Вашингтон працює над новим пакетом військової допомоги для України, який обговорюватиметься під час розмови Байдена та Зеленського. Своєю чергою, український президент має представити "план перемоги", який на думку Києва змусить Росію завершити вторгнення.

"Я справді вважаю, що нам потрібна комплексна стратегія для досягнення успіху в цій війні, і саме її, за словами президента Зеленського, він і пропонує", — сказав Салліван.

Як повідомлялося раніше, глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен зробив важливу заяву про дозвіл бити по Росії далекобійною зброєю. Він каже, що настав критичний момент у підтримці України у боротьбі з російським вторгненням.