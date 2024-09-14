Змушує нервувати: Зеленський цікаво висловився про Трампа та його мирні плани

Риторика кандидата в президенти США подеколи напружує

Під час телефонної розмови Володимира Зеленського з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом, яка відбулася у липні поточного року, Трамп заявив про те, що продовжить підтримку України.

Деталі розмови Зеленський розкрив під час інтерв’ю каналу CNN. Водночас, за словами президента, риторика Трампа подеколи напружує, адже достеменно невідомо, що означають обіцянки кандидата закінчити війну в Україні за кілька днів.

"На мою думку, буде чесно поділитися планом (закінчення війни — прим. ред.) з обома кандидатами. Я готовий поділитися ним з президентом Байденом, з Камалою Гарріс та з Дональдом Трампом. І також я вважаю, що багато чого залежить від рішень Конгресу США, тож я презентую його і там", — мовив Зеленський.

За словами лідера України, після цього він буде готовий поділитися планом закінчення війни з усією громадськістю.

На питання журналіста CNN про те, що президент України думає про заяви Трампа, де той обіцяє закінчити війну в Україні за кілька днів, Зеленський відповів, що не до кінця розуміє їх.

"Я не можу зрозуміти цього станом на сьогодні. Тому що я не знаю деталей, не знаю, що він має на увазі й що це означає. Але моя позиція, що передвиборчий період і передвиборчі заяви – це передвиборчі заяви. Інколи вони не дуже реальні. Ці заяви, звичайно, змусили нас переживати за наших людей. Але я мав телефонну розмову з Дональдом Трампом і він був дуже прихильним, ми мали хорошу розмову. Ідеться про розмову близько двох місяців тому. Він розуміє, як важко вижити під час війни. Саме тому я хочу поділитися цим планом, щоб почути його реакцію", – сказав він.

План закінчення війни Зеленського

У листопаді 2022 року Україна представила світу свою "Формулу миру" — комплексний план з 10 пунктів, спрямований на припинення російської агресії. Ключовою вимогою цього плану є повне виведення російських військ з усієї території України в її міжнародно визнаних кордонах.

Перший саміт миру, присвячений обговоренню цієї формули, відбувся у Швейцарії в червні 2024 року. На ньому розглядалися три важливі аспекти: ядерна та продовольча безпека, а також звільнення військовополонених та повернення українських дітей, незаконно вивезених до Росії. Примітно, що Москву не запросили до участі у цьому заході.

Згодом, президент Зеленський наголосив, що присутність Росії на наступному саміті миру буде сигналом її готовності завершити війну. Після першого саміту він також заявив про необхідність розробки конкретного плану закінчення конфлікту до кінця листопада.

27 серпня український лідер повідомив про свій намір представити готовий план ключовим фігурам американської політики: президенту Байдену, віце-президентці Гарріс та колишньому президенту Трампу (останні нині кандидати у президенти США). Зеленський також розкрив, що одним з етапів завершення війни є так звана "Курська операція" українських сил оборони.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Зеленський "проїхався" по Бразилії та Китаю і різко розкритикував їх "мирний план".