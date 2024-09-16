Війна не завада: у чотирьох нардепів знайшли нове елітне житло (розслідування)

Журналісти знайшли нове житло у нардепів "ЄС", "СН та "За майбутнє"

Попри війну та загальне падіння якості життя в Україні, політики продовжують примножувати свій стан. Наприклад, у сімей чотирьох із них після російського вторгнення з’явилося нове житло за десятки мільйонів гривень.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів BihusInfo. Зокрема йдеться про нардепів Артура Герасимова та Сергія Олексієва ("Євросолідарність"), Ігоря Палицю ("За майбутнє") та Павла Павліша ("Слуга народу").

Зазначається, що дружина Герасимова в липні 2022 року змогла обзавестися новим будинком та землею, площею 30 соток, у населеному пункті Плюти, що неподалік Києва. У декларації нардепа йдеться, що це житло обійшлося його сім’ї в трохи менш як три мільйона гривень, проте аналогічні за площею будинки можуть коштувати тут від 500 тисяч доларів.

Поруч із маєтком Герасимових знаходиться майно Палиць, у яких тут є понад гектар землі, а у сина нардепа навіть є тенісний корт і власний пляж. За оцінками журналістів, лише одна земля могла коштувати сім’ї 75 мільйонів гривень, хоча вона й не вказана в декларації Палиці.

Крім того, у 2023 році в сусідньому Козині мати нардепа Алексєєва прикупила собі особняк у 1000 квадратних метрів із 75 сотками землі. При цьому, судячи з декларації, користується будинком і сам нардеп. Подібні будинки можна тут купити від 1 мільйона доларів

Також новий будинок у котеджному містечку "Нова Ходосівка" після 2022 року отримала сім’я Павліш. На той час такі будинки можна було купити за 8 мільйонів гривень, але у нардепа в декларації вартість не вказана. Він пояснював це тим, що землю придбав його батько і буцімто будував будинок самостійно, а тому не може оцінити його вартість.

"Якщо вірити нардепу, ділянка була придбана на початку 2022-го, а менш ніж за півроку будівництво 200-метрового котеджу вже було завершено. Цікаво, що за інформацією з профільних сайтів, які займаються продажем нерухомості, у Новій Ходосівці не можна просто придбати земельну ділянку, тільки разом із котеджем", — йдеться у розслідуванні.

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