Война не помеха: у четырех нардепов нашли новое элитное жилье (расследование)

Журналисты нашли новое жилье у нардепов "ЕС", "СН и "За будущее"

Несмотря на войну и общее падение качества жизни в Украине, политики продолжают приумножать свое состояние. Например, у семей четырех из них после российского вторжения появилось новое жилье за десятки миллионов гривен.

Об этом говорится в расследовании журналистов BihusInfo. В частности речь идет о нардепах Артуре Герасимове и Сергее Алексееве ("Евросолидарность"), Игоре Палице ("За будущее") и Павле Павлише ("Слуга народа").

Отмечается, что жена Герасимова в июле 2022 года смогла обзавестись новым домом и землей, площадью в 30 соток, в населенном пункте Плюты, что неподалеку от Киева. В декларации нардепа говорится, что это жилье обошлось его семье в чуть меньше трех миллионов гривен, однако аналогичные по площади дома могут стоить здесь от 500 тысяч долларов.

Раядом с поместьем Герасимовых находится имущество Палиц, у которых тут есть более гектара земли, а у сына нардепа даже есть теннисный корт и собственный пляж. По оценкам журналистов, лишь одна земля могла обойтись семье в 75 миллионов гривен, хотя она и не указана в декларации Палицы.

Кроме того, в 2023 году в соседнем Козине мать нардепа Алексеева прикупила себе особняк в 1000 квадратных метров с 75 сотками земли. При этом судя по декларации, пользуется домом и сам нардеп. Похожие дома можно тут купить от 1 миллиона долларов

Также новый дом в коттеджном городке "Новая Ходосивка" после 2022 года получила семья Павлиша. В те времена такие дома можно было купить за 8 миллионов гривен, но у нардепа в декларации стоимость не указана. Он объяснял это тем, что землю приобрел его отец и якобы строил дом самостоятельно, а потому не может оценить его стоимость.

"Если верить нардепу, участок был приобретен в начале 2022-го, а менее чем за полгода строительство 200-метрового коттеджа уже было завершено. Интересно, что по информации с профильных сайтов, занимающихся продажей недвижимости, в Новой Ходосовке нельзя просто приобрести земельный участок, только вместе с коттеджем", — говорится в расследовании.

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