Стала бізнесвумен і купила дорогу автівку: що відомо про дружину екскварталівця "Юзіка" (фото)

Схоже, дружина екскварталівця не живе в Україні

Юрій Корявченков тривалий час був відомим актором "Кварталу 95", під псевдонімом "Юзік". Згодом чоловік став народним обранцем. Після цього в публічному просторі почали писати й про його дружину Тетяну. До речі, раніше ми розповідали про одіозного нардепа Гео Лероса та куди він зник.

"Телеграф" розкаже більше про Тетяну Корявченкову, що про неї відомо та чим вона займається.

Що відомо про дружину "Юзіка" з "Кварталу 95"

Тетяна Корявченкова має економічну освіту, здобуту в Криворізькому інституті. З Юрієм побралась у 2004 році. Так, у них з'явилось троє дітей — Андрій (17 років), Маргарита (16 років), Маріана (13 років).

Фото з мережі

Фото з мережі

Корявченков протягом багатьох років працював актором гумористичної студії "Квартал 95", а також був її адміністративним директором. Весь цей час його дружина актора перебувала поза публічним простором.

Фото з мережі

Певний час Тетяна працювала директором ТОВ "Кіностолиця", яке заснував Борис Шефір, сценарист, продюсер і автор "Кварталу-95".

У 2019 році Юрій став народним депутатом і заступником голови фракції у парламенті "Слуги народу". Через кілька місяців стало відомо, що Корявченков призначив дружину своєю помічницею на громадських засадах. Він посилався на те, що Тетяна може допомагати йому, маючи економічну освіту.

В цьому ж році Тетяна відкрила ФОП, здійснюючи "професійну, наукову та технічну діяльність". За 2019 рік вона заробила понад 1,5 мільйона гривень під підприємницької діяльності.

А влітку 2020 року жінка придбала вартісну автівку Toyota Land Cruiser, яка коштувала понад 2 мільйони гривень.

Крім цього, було задекларовано 40 тисяч доларів та 100 тисяч гривень готівкою на Тетяну та 100 тисяч доларів — на Юрія.

Де зараз дружина "Юзіка" з "Кварталу 95"

Цікаво, що у 2022 році сім'я Корявченкова виїхала з України до Іспанії. З декларації, оприлюдненої на початку 2024 року, стало відомо, що дружина Тетяна з двома доньками й сином дістали право користування квартирою в Іспанії.

Родина нардепа перебралась до цієї країни на початку повномасштабного вторгнення росіян. Однак, де саме розташована нерухомість та хто її власник, Юрій не вказав, ймовірно з питань безпеки.

Крім цього, в останній декларації Юрій зареєстрував понад 5 мільйонів прибутку від підприємницької діяльності дружини, майже 400 тисяч гривень зарплати на посаді депутата та квартиру за понад 3 мільйони гривень, зареєстровану на дружину.

А от останні спільне фото подружжя зроблено, ймовірно, у 2019-2020 роках під час з'їзду партії "Слуга народу".

Фото з мережі

Раніше "Телеграф" писав про дружину екскомандира батальйону "Донбас" Семена Семенченка. Тривалий час про жінку не було новин.