Британія, Франція та Україна планують зустріч у Києві: будуть говорити про гарантії безпеки

Зеленський заявив зі свого боку, що цінує рішення Парижа та Лондона

Військові представники України, Великої Британії та Франції планують найближчим часом провести зустріч, щоб обговорити надання Україні післявоєнних гарантій безпеки. Попередньо, зустріч повинна пройти у Києві.

Про це повідомило інформаційне агентство Reuters із посиланням на заяву спікера британського прем'єр-міністра Кіра Стармера. Зазначається, що зустріч була обговорена заздалегідь у розмові між президентом України Володимиром Зеленським та Стармером.

"Заклик пролунав після того, як минулого тижня в Парижі зібралася "коаліція охочих" європейських країн, які підтримують Україну у війні проти Росії, та пообіцяли посилити армію Києва для майбутньої безпеки. Франція та Британія на зустрічі також намагалися розширити підтримку запланованих іноземних "сил забезпечення", які будуть розміщені у разі перемир’я з Росією", – сказано у повідомленні видання.

Зі свого боку, речник Стармера заявив, що лідери Франції та Британії погодилися із тим, що є реальне просування "для підтримки безпеки України в довгостроковій перспективі". Зеленський заявив зі свого боку, що цінує рішення Парижа та Лондона.

"Потрібен досить сильний тиск, щоб утримати Росію від розширення війни. Тим більше, що Москва зараз відкрито висміює спроби наших партнерів просунути мирний порядок денний", – зазначив український президент.

Раніше "Телеграф" писав про те, що спроби Франції та Великої Британії переконати європейських партнерів у необхідності відправки військових сил в Україну наразі не знайшли широкої підтримки. Лідери країн Європи не поспішають брати на себе зобов’язання щодо участі в такій місії.

Зі свого боку, Україна потребує не символічної присутності міжнародних сил, а готових до бойових дій військових від європейських країн після завершення війни з Росією. Саміт у Парижі має на меті гарантувати безпеку України в майбутньому.