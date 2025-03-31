Путін не відповів "взаємністю" Трампу: переломний момент у тактиці США дедалі ближче — NYT

У Кремля зовсім інші цілі та інтереси

Нова адміністрація Білого дому дуже намагалася налагодити співпрацю з Росією, проте практичних кроків з боку Кремля було замало. Але навіть попри те, що терпіння президента Дональда Трампа добігає кінця, чинити тиск на Москву він не готовий.

Таку думку висловив експерт із Росії у Раді з міжнародних відносин у Берліні Штефан Майстер. Його слова наводить The New York Times.

"Я думаю, що Трамп так сильно хоче укласти угоду з Путіним, що він не піде відразу в іншому напрямку і не чинитиме тиск на Росію", — сказав він.

Разом з тим, експерт зазначає, що події зараз йдуть до "поворотного моменту", коли Трамп все ж таки зрозуміє, що Володимир Путін не зацікавлений в укладанні угоди, а лише висуватиме нові умови. За словами Майстера, останні заяви Путіна про "необхідність ввести в Україні зовнішнє управління" лише свідчать про те, що він не готовий домовлятися і має намір продовжувати війну.

При цьому експерт додав, що у таборі Трампа все ще є ілюзія того, що Путін має намір із ними співпрацювати.

"У Путіна зовсім інші інтереси. Немає жодного збігу (цілей, — ред.). Це своєрідна ілюзія з табору Трампа, і вони засвоять урок на власному гіркому досвіді", — наголосив він.

Видання зазначає, що Білий дім відмовився тиснути на Москву, а Трамп не бажає визнавати, що це саме Росія розпочала війну. Він навіть призупинив військову допомогу та обмін розвідданими з Україною. Крім того, було згорнуто діяльність кількох відомств щодо протидії саботажу, дезінформації та кібератакам, а також ліквідовано організацію USAID, яка просувала інтереси США за кордоном.

Як повідомлялося раніше, 30 березня з’явилася інформація про те, що Трампа дуже розлютила поведінку Путіна в контексті небажання йти на припинення вогню. Через це він пригрозив запровадити мита проти її нафтової промисловості.