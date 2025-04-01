У Вашингтоні жорстко відповіли Путіну на слова про "зовнішнє управління" в Україні

У США нагадали, що намагаються посадити сторони за стіл переговорів

У Вашингтоні не сприймають ідею Кремля щодо запровадження "зовнішнього управління" в Україні. Однак там наполягають на тому, що Києву та Москві доведеться йти на складні компроміси.

Про це розповіла речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу, передає Укрінформ. Вона зазначила, що США незадоволені пропозицією Володимира Путіна щодо запровадження в Україні тимчасового правління під егідою ООН.

"Я не думаю, що мені потрібно нагадувати всім, але це гарне нагадування: Україна – це конституційна демократія. Уряд в Україні визначається її Конституцією та українським народом", — сказала Брюс.

За її словами, зараз США ведуть роботу над тим, щоб посадити Україну та Росію за стіл переговорів, а це вимагатиме від обох сторін "жорстких рішень та компромісів".

"Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що Росія та Україна мають зараз перейти до повного припинення вогню, і нічого з цього не змінилося", — додала речник Держдепартаменту.

Як повідомлялося раніше, 28 березня Путін під час виступу в Мурманську повторив пропагандистський наратив про те, що Зеленський нібито "нелегітимний" президент, а також почав мріяти про "зовнішнє управління" в Україні.

В Україні після цього йому запропонували "прийняти таблетки", а в США зазначили, що подібні питання вирішуватимуться українським народом згідно з Конституцією країни.