Чергові російські агенти? У Львові поліція затримала пару з вибухівкою

Припускається, що пара планувала здійснити підрив адміністративної будівлі, або теракт у людному місті

У Львові ввечері 31 березня правоохоронні органи затримали хлопця та дівчину, які мали при собі вибухівку. Наразі невідомо, що саме це за вибухівка була, звідки вони її взяли та для чого планували використати.

Про це повідомило "Суспільне. Львів" із посиланням на джерела у правоохоронних органах. Попередньо, подія сталася у Сихівському районі Львова.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії щодо затриманих. В Національній поліції Львова, а також у Службі безпеки не давали офіційних коментарів щодо ситуації. Припускається, що пара планувала здійснити підрив адміністративної будівлі, або теракт у людному місті на замовлення російських окупантів. Ця версія наразі не має офіційного підтвердження.

Раніше "Телеграф" писав, що у Рівному стався вибух автомобіля. Унаслідок інциденту є постраждалі, один з чоловіків у критичному стані. А також розповідали, що в одному з обласних центрів України готували теракт. Вибух мав статися поблизу будівлі поліції. До цього, ще 3 лютого, в Рівному затримали 19-річних хлопців, які хотіли підірвати відділок поліції. З собою в них був тротил.

Зазначимо, СБУ встановила обставини вербування терориста, якого спецслужби РФ підірвали у будівлі ТЦК у Рівному. Чоловіка використали "втемну", його навмисно підірвали разом із вибухівкою, з якою він зайшов всередину будівлі.