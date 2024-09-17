Малы, но бронированны: что еще известно о машинах класса CVR(T), которые должна передать Латвия (видео)

Есть из чего выбрать – полезны будут все

Украина получает от Латвии 9 боевых машин семейства CVR(T). Будут выбирать среди 5 вариантов, которые есть у этой страны. Кроме известного FV103 Spartan, в латвийском арсенале еще четыре броневика FV104 Samaritan, FV105 Sultan, FV106 Samson и FV107 Scimitar.

У этих машин разное предназначение. FV107 Scimitar оборудованы 30 мм автоматической пушкой, FV103 Spartan – это бронетранспортер, FV104 Samaritan – медицинская эвакуационная машина, FV105 Sultan – командно-штабная, а FV106 Samson – ремонтно-эвакуационная машина.

Несмотря на небольшие размеры, эти гусеничные броневики достаточно крепкие. В частности речь идет о БТР "Спартан". Он поставлялся в Украину на средства волонтеров и стран-партнеров. "Спартан" выдерживает бронебойные пули калибром 14,5 мм с расстояния 200 м.

Какие именно машины войдут в 9, что должны приехать в Украину, пока неизвестно. К тому же, есть вопросы со сроками поставки, ведь Латвия должна получить соответствующее разрешение на реэкспорт от Британии, которая производила эти машины.

Отдельно остановимся на двух разновидностях, которые будут активно участвовать в боях в случае поставки. FV103 Spartan весит более 10 тонн. В десантном отделении вмещаются 4 человека, экипаж — 3 человека.

FV107 Scimitar легче – вес не достигает 8 тонн. Вооружение – 30-мм автоматическая пушка L21, спаренная с пулеметом. Экипаж три человека.

Ранее "Телеграф" рассказывал о планах Латвии передать Украине БТР Patria. Они должны приехать в 2025 году – это финская машина, производство которой локализовано в Латвии.