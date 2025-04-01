Скільки років вашому коту насправді? Як правильно порахувати

Котячий вік не такий, як людський — більшу частину життя коти проводять дорослими, тоді як дитинство та юність минають дуже швидко

Шість тисяч років тому коти стали домашніми тваринами на території України. Вони живуть не так довго, як люди, але проходять схожі стадії дорослішання.

На 100% науково доведеного способу виміряти відповідність між людськими роками та котячими не існує. Проте один із виробників товарів для котів запропонував приблизний план, який ґрунтується на фізичних та поведінкових змінах. Зазначається, що результат приблизний, адже всі коти розвиваються по-різному.

Запропонований план спростовує міф про "один людський рік як сім котячих", адже коти дорослішають швидше, а потім їхнє старіння сповільнюється. Перші два роки життя кота – це справжній ривок. За перший рік кіт проживає 15 людських, за другий — 9 років. Після цього, щорічно додається лише 4 людських роки за кожен котячий рік.

Співвідношення котячого та людського віку

Фактори старіння котів схожі на людські. Воно залежить від умов життя, харчування, здоров'я. Прослідкувати зміни у своїй тварині можна за поведінкою. Наприклад, після перших двох років коти зазвичай стають менш грайливими.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пізніше за інші країни коти дісталися Китаю. Але там стали справжнім символом достатку, увійшли у вірування та здобули чималу приязнь населення. Китайські домашні коти були завезені торговцями, а місцева порода не прижилась.