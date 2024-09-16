Україна отримає "наворочену" артилерію з Катару, яку купила Німеччина, чим вона гарна (відео)

Україна вже має досвід використання такої техніки

Самохідні артилерійські установки PzH 2000, які Україні пообіцяла Німеччина, прибудуть в Україну частково вже в 2024 році. Загалом йдеться про 12 САУ, викуплені в Катару, проте одразу приїдуть не всі.

Загальна сума угоди — 150 млн євро, натомість уряд ФРН схвалив продаж САУ RCH 155 для Катару. Гаубиці для України спочатку прибудуть в Німеччину, де вони будуть відремонтовані, після цього вже потраплять в Україну. За даними Міністерства оборони Німеччини, планують поставити шість PzH 2000 протягом цього року, а решту шість — у 2025 році.

PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) розробили у 1998 році. Її калібр 155 мм, довжина гаубиці 52 калібри. Серед обладнання — система навігації, автоматизована система керування вогнем, ручна система заряджання. Можливості вельми вражаючі — швидкострільність 3 снаряди за 9 секунд або 10 за хвилину.

Дальність — до 30 км. Проте саме цій гаубиці належить світовий рекорд — активно-реактивним снарядом з поліпшеною аеродинамікою САУ PzH 2000 показала результат в 56 км. САУ після модернізації зазвичай може використовувати кориговані за GPS снаряди M982 Excalibur. Дальність пострілу — 48 км з відхиленням влучання близько 1 метра. Зазначимо, що Україна вже має досвід використання PzH 2000 — їх, окрім Німеччини, передавали Італія та Нідерланди.

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