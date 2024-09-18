Відмивання грошей, приватна армія та прогули у Раді: чим відомий Ігор Палиця, у якого Зеленський "забрав" охоронця (фото)

Свою політичну кар’єру Палиця розпочав ще у 2007 році

В українській політиці є безліч особистостей, які запам’яталися гучними скандалами, окрім Євгена Мураєва, серед них й народний депутат Ігор Палиця. Його називають близьким соратником Ігоря Коломойського.

"Телеграф" вирішив нагадати, чим відомий український політик та як зараз виглядає. Ми зібрали деякі суперечливі епізоди з його біографії.

Ігор Палиця — у яких скандалах фігурував нардеп

Свою кар’єру у політиці Ігор Палиця розпочав у 2007 році, його неодноразово обирали народним депутатом, а також він очолював Одеську ОДА та Волинську облраду. За цей період він був замішаний у кількох гучних скандалах та кримінальних справах.

"Приватна армія" на Волині

Журналісти проєкту "Слідство.інфо" у 2017 році випустили матеріал, у якому розповіли, що народний депутат Ігор Палиця створив "приватну армію" під прикриттям громадської організації. Вони з’ясували, що метою армії нібито була співпраця з правоохоронними органами та охорона будівлі Волинської облради. Але в ЗМІ писали про те, що структура нардепа фігурувала у кримінальних провадженнях, наприклад, її пов’язували з незаконним стеженням за людьми та нападом на бізнесмена Сергія Чурикова.

Щобільше, з’ясувалося, що члени організації "Вартові порядку" щомісяця отримували готівку, хоча законодавство забороняє членам громадських формувань отримувати заробітну плату. А основні витрати структури покривав Фонд Ігоря Палиці "Тільки разом".

"Тарифи" на митниці

Ще один скандал нардепа був пов’язаний із митною службою. У 2015 році журналісти в парламенті сфотографували листування нардепа Віталія Хомутинника та тодішнього голови Одеської ОДА Ігоря Палиці, в якому він "консультував" політика з приводу "тарифів" на митниці. Після того, як це розійшлося у ЗМІ, прокуратура Києва розпочала кримінальне провадження за фактом можливого отримання службовцями Державної фіскальної служби неправомірної вигоди при розмитненні товарів на кордоні.

Схема з надрами

СБУ у 2019 році відкрила проти Палиці, коли він очолював Волинську облраду, кримінальне провадження за підозрою у причетності до схеми фальсифікації спеціальних дозволів на користування надрами. Слідство встановило, що на сесії облради з ініціативи Палиці було схвалено створення підприємства "Волиньприродресурс", основною метою якого було видобування бурштину. Журналісти зазначили, що у період 2016-17 років підприємство та кооператив "Геолог", за змовою з Ігорем Палицею, внесли неправдиві дані до документів, які надавалися для отримання спецдозволів на надра.

Ігор Палиця замішаний у кількох гучних скандалах

Справа про відмивання грошей

У ЗМІ також з’явилася інформація, що у 2016 році нардеп отримав дохід у 35 млн гривень, який був у нього вказаний у декларації. Політик запевняв, що цю суму він отримав за продане майно компанії "АМЕРСФУТ", але журналісти побачили неточності, оскільки на той момент нардеп мав лише одне майно — нежитлове приміщення в Києві, придбане за 3,4 млн гривень. Щобільше, компанія "АМЕРСФУТ" була засвічена в операціях з ексбенефіціаром "ПриватБанку" та діловим партнером Ігоря Коломойського, яким є і сам Палиця. У зв’язку з цим ОФВС генерального прокурора відкрив кримінальне провадження щодо політика за заявою організації Центр протидії корупції.

Ігор Палиця

Прогули у Раді

Нардеп дуже часто прогулював засідання Верховної Ради як у попередніх скликаннях, так і зараз. Ігор Палиця та його партія критикували ключові реформи та виступали проти "антиколомойського закону". Згідно з аналітикою "ЧЕСНО" з початку 2022 року та по травень 2023 року Ігор Палиця відвідав лише 56% голосувань у парламенті. Він неодноразово виїжджав за кордон під час війни, а у 2023 році взагалі перестав ходити на засідання Ради, зазначаючи, що не хоче працювати поряд з депутатами від проросійської партії "ОПЗЖ".

Ігор Палиця перестав відвідувати засідання ВР

"Віддав" Зеленському свого охоронця

Охоронець Зеленського Максим Донець, якого називають "крашем" українок, раніше працював охоронцем Коломойського, а згодом і Ігоря Палиці. Багато людей обурювалися тоді цим фактом, мовляв, як Зеленський може бути незалежним, якщо навіть у питаннях охорони просить допомоги в олігарха. І коли журналісти у 2019 році запитали про це Ігоря Палицю, він пожартував і сказав, що не в Україні зараз, тому охоронці пішли працювати до нового замовника.

"Телеграф" писав раніше, де зараз екснардеп Єгор Соболєв, який був обличчям Євромайдану. Ми з’ясували, чим він зараз займається.